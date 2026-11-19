El cumpleaños de la famosa presentadora Catalina Gómez estuvo lleno de una mezcla de varios sentimientos como alegría, gratitud y nostalgia. Vivió una fecha muy especial el pasado 18 de noviembre, rodeada del cariño de sus compañeros de trabajo y de sus seres queridos en Bogotá. Sin embargo, hubo una ausencia que le tocó profundamente el corazón, y fue la de su hija mayor, Emilia, quien hoy en día se encuentra fuera del país.

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Durante la celebración de su gran día, Catalina compartió algunos detalles de cómo comenzó su día y las personas que estuvieron presentes en sus pensamientos desde las primeras horas de la mañana.

Totalmente conmovida, la presentadora recordó a sus padres fallecidos y contó que dedicó un momento para agradecer por la vida y conectarse espiritualmente con ellos.

“Entonces me levanté muy temprano, me fui a darle gracias a Dios y a mi papá y a mi mamá que están en el cielo, pero ese primer ratito del día fue para sentirlos, para conectarme con ellos”, contó.

Después, Catalina habló de Cristóbal, su hijo menor, con quien pudo compartir uno de esos momentos cotidianos que tanto disfruta como mamá. Sin embargo, cuando llegó el turno de mencionar a Emilia, su voz cambió y dejó en evidencia cuánto extraña tenerla cerca.

“A Emilia, aunque hoy no la tengo aquí al ladito, pues también sentí su abrazo muy temprano”, dijo la presentadora, dejando ver la nostalgia que le dio celebrar un año más de vida sin la compañía física de su niña.

Catalina Gómez habló de su hija Emilia, por celebración de su cumpleaños lejos de ella. Foto: Instagram: @apuntesdecata

La distancia entre madre e hija tiene una razón importante. Emilia, de 17 años, salió de Colombia después de conseguir una beca que le permitió continuar su formación académica en el extranjero.

Se trata de una oportunidad que representa un logro muy significativo para la joven y un motivo de orgullo para su familia.

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Aun así, Catalina ha dicho antes que acostumbrarse a esta nueva etapa no ha sido sencillo. La partida de su hija implicó para ella enfrentarse a sentimientos asociados con el llamado síndrome del nido vacío, una experiencia que ha puesto a prueba sus emociones y su manera de vivir siendo mamá.

Aunque la presentadora disfrutó de las felicitaciones y muestras de cariño que recibió durante su cumpleaños, sus palabras sobre Emilia terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Sus seguidores también reaccionaron con mensajes en donde le mostraron apoyo, comprensión y buenos deseos, recordándole que, pese a los kilómetros de distancia que hay entre ellas, el vínculo entre madre e hija permanece intacto.