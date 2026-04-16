Catalina Gómez habló sobre desgarrador momento que vivió: “Sentí que se murió mi vida entera”

Catalina Gómez se ha consolidado como uno de los rostros más representativos de Día a día, fortaleciendo una trayectoria que la posiciona como figura destacada en la televisión nacional. La comunicadora, nacida en Medellín, ha estado ligada durante años a este formato, abordando temas de bienestar, estilo de vida y actualidad.

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A lo largo de su permanencia en el programa —que ya supera las dos décadas al aire— ha logrado conectar con la audiencia gracias a su cercanía, profesionalismo y naturalidad frente a las cámaras. Esta constancia le ha permitido construir un vínculo sólido con los televidentes, quienes valoran sus consejos y la forma en la que aporta en cada emisión del espacio matutino de Caracol Televisión.

Recientemente, Catalina Gómez llamó la atención con una inesperada entrevista que concedió a Sin reserva, pódcast presentado por José Fernando Patiño, donde habló de su vida personal y los momentos más duros que enfrentó.

La presentadora de Día a día abrió su corazón y apuntó que uno de los instantes más felices de su historia fue cuando pudo dormir con su mamá, agarradas de la mano, precisamente al saber que estaba enferma y podía partir en cualquier instante.

En el diálogo, la comunicadora aseguró que tener a su progenitora en dicho escenario fue muy especial, disfrutando cada instante que pudo.

“Se me viene uno a la mente y es un día que estaba durmiendo con mi mamá, estábamos cogidas de la mano. Mi mamá ya estaba muy enferma, y yo sabía que en cualquier momento se podía ir. Pero esa noche, tenerla ahí, cogida de la mano fue un momento de profunda felicidad”, comentó.

En cuanto a las muertes de sus padres, la celebridad indicó que este capítulo fue el más doloroso, ya que era como “una sacudida muy dura” a la que tocaba acostumbrarse.

Al referirse a la pérdida de su mamá, Catalina Gómez se mostró nostálgica, indicando que fue cuando sintió que se le murió todo a su alrededor. Allí recordó que estaba a punto de ser madre de Emilia, por lo que era una disyuntiva ver a su mamá partir, mientras se alistaba para recibir a su primogénita.

“En ese momento sentí que se murió todo, sentí que se murió mi vida entera. Estaba a punto de tener a mi hija en mis brazos, entonces era una contradicción muy grande... me sentí vacía, fue muy triste y doloroso. Uno nunca está preparado para despedir a su mamá”, comentó.

“Hay que soltar, agradecer... el tiempo lo cura, no todo, pero sí. Mi mamá ha estado muy presente, ha sido mi gran maestra de vida”, aseguró. “Esa es la vida (...) No me gusta pensar en eso, en que se van las personas que amo”.

La famosa afirmó que todo era un paso a paso, por lo que ya entendía que su mamá seguía junto a ella a pesar de la distancia y los años que pasaron desde que murió.