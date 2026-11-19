El pasado 17 de noviembre, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció en sus redes sociales sobre la más reciente inversión que el Gobierno Nacional acordó para ensamblar vehículos en el país.

Presidente De la Espriella anuncia llegada de Italika a Barranquilla: así será la planta que ensamblará motocicletas en el país

La fabricante responsable es Italika, una compañía mexicana que cumplirá la tarea de fabricar motocicletas y comercializarlas en la nación. La marca contará con una planta en la ciudad de Barranquilla que dispondrá de todos los elementos necesarios para ensamblar estas unidades.

Por medio de esta inversión, aproximadamente 1.000 empleos serán generados, además de la construcción de 25 tiendas, las cuales serán las responsables de vender las motocicletas en el país.

“Vamos a venir con las motos Italika a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 25 tiendas para motos y préstamos. Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia”, comentó Ricardo Salinas, dueño de Italika.

¿Quién es Italika?

La marca de motos Italika es una compañía enfocada en la fabricación, comercialización y distribución de motocicletas.

De acuerdo con Grupo Salinas, esta empresa cuenta con más del 60 % de participación en el mercado mexicano, además de tener presencia en otras naciones norteamericanas como Guatemala, Honduras y Panamá.

El dueño de Italika, Ricardo Salinas, afirma que el impacto ha sido tan grande que, de cada 10 motocicletas que son vendidas en México, entre seis y siete forman parte de esta firma.

Italika tiene un amplio catálogo de motocicletas que incluye modelos de trabajo, transporte personal y recreación. Foto: Italika - API

Desde su creación, la marca ha llegado a vender más de cinco millones de unidades en todo el mundo, contando con un amplio catálogo que busca satisfacer los gustos de sus clientes, ofreciendo modelos para herramientas de trabajo, transporte personal, actividades recreativas, integrador social o motociclismo deportivo.

Algunos de los modelos más exitosos son los siguientes:

Modelo Cilindraje Categoría Cilindrada (cc) Potencia Altura del asiento Italika FT125 100 a 125 cc Moto de trabajo 124 10,2 CV 750 mm Italika FT125 TS 100 a 125 cc Moto de trabajo 124 10,8 CV 750 mm Italika D125 100 a 125 cc Motoneta 124,6 8,1 CV 750 mm

Italika cuenta con una planta ensambladora ubicada en Toluca, Estado de México, la cual funciona desde el año 2008 y es capaz de ensamblar más de 750 mil motocicletas al año.

La marca es perteneciente al Grupo Salinas, el cual cuenta con una división de motocicletas bajo GS Motos, reuniendo a Italika como marca propia, además de otras tres fabricantes de talla internacional: Benelli, Morbidelli y Hero.