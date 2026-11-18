El cinturón de seguridad es uno de los elementos fundamentales para proteger a los ocupantes de un vehículo durante un accidente de tránsito. Aunque muchos conductores conocen la obligación de usarlo en los asientos delanteros, todavía existen dudas sobre las reglas que aplican para quienes viajan en la parte trasera.

En Colombia, el artículo 82 de la Ley 769 de 2002 establece que el uso del cinturón es obligatorio para el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros en todas las vías del territorio nacional, incluidas las urbanas.

Sin embargo, la disposición también contempla una exigencia para los puestos traseros: los vehículos fabricados, ensamblados o importados a partir de 2004 deben contar con cinturones de seguridad en esos asientos.

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Esta condición fue reglamentada mediante la Resolución 19200 de 2002 del Ministerio de Transporte. Su artículo 3 establece que los ocupantes deben utilizar correctamente los cinturones instalados en los asientos que ocupan. Por lo tanto, si un vehículo de fabricación anterior a 2004 cuenta con estos dispositivos en la parte trasera, sus pasajeros también deben utilizarlos.

Sanción por no utilizarlo

No utilizar el cinturón puede dar lugar a una sanción de tránsito. El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito contempla la infracción C06, relacionada con el incumplimiento de esta obligación por parte de los ocupantes y con la ausencia de cinturones traseros en los vehículos fabricados a partir de 2004.

La sanción corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y puede recaer sobre el conductor y/o propietario del vehículo, de acuerdo con la disposición.

La normativa también establece condiciones especiales para los vehículos destinados al transporte escolar. La Ley 2393 de 2024 modificó el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito y determinó que estos vehículos deben contar con cinturones de seguridad de al menos tres puntos de anclaje para cada ocupante.

Además, su utilización es obligatoria durante todo el recorrido y debe ser verificada por el adulto acompañante.