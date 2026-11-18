Luz Verónica Estrada Holguin, la representante a la Cámara de Antioquia por el Pacto Histórico, se había presentado como ingeniera de minas y metalurgia, egresada de la Universidad Nacional de Colombia; sin embargo, la propia facultad la desmintió.

“Hay que leer para que la arrogancia no termine en ridículo”, le dicen a Luz Verónica Estrada, congresista del petrismo

Desde el 23 de octubre de 2025, cuando Estrada estaba a pocas horas de que se midiera en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, la universidad emitió el comunicado en donde se desmarcaba de un título profesional de la entonces candidata.

“En atención a la solicitud recibida el día 16 de octubre del 2025, donde se requiere la verificación del título obtenido de Ingeniera de Minas y Metalurgia con fecha del 16 de noviembre de 2021 de la señora Luz Verónica Estrada Holguín (...) se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, se lee en el comunicado.

Carta de la Universidad Nacional sobre Luz Verónica Estrada Holguín. Foto: Universidad Nacional

En los últimos días, el nombre de la representante ha destacado por un particular momento con el canciller de Colombia, Omar Bula. La representante intentó corregir al funcionario del Gobierno y terminó expuesta por su lenguaje.

Tras el “interperie”, “magnesio” e “inrresponsabilidad” de Verónica Estrada, para “corregir” a Ómar Bula, un petrista la defiende

El canciller Omar Bula corrigió a Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, en medio de un debate de control político, luego de que la representante a la Cámara lo criticara por “irresponsabilidad”.

En medio de su intervención en el debate, llevado a cabo el martes 17 de noviembre en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Estrada también dijo que “el magnesio no es una tierra rara”.

Posteriormente, el canciller Bula entró a corregirla. “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra química. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”, le dijo puntualmente Bula a la congresista.

Omar Bula, canciller. Foto: Cancillería

Tensión en la Comisión Segunda de la Cámara durante un debate al canciller Ómar Bula: “Eres una saboteadora”; “Aquí mando yo”

En los últimos días, la congresista de izquierda ha estado en el ojo del huracán por esta confrontación política y, ahora con la carta emitida por la Universidad Nacional en la que niega su título como profesional en dicha academia, aumentan las tensiones para ella.