Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, pretendió “corregir” al canciller, Ómar Bula, y terminó expuesta por su uso del lenguaje.

El canciller de Colombia, Omar Bula, participó este martes, 17 de noviembre, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara y ahí se presentaron los incidentes.

El jefe de la diplomacia colombiana le habló a la representante Luz Verónica Estrada y corrigió su intervención en ese debate de control político. “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad, pero no bajemos el debate a esas minucias porque aquí estamos buscando, y lo mencioné durante mi intervención, que se buscan acuerdos. Por lo visto no hubo consensos en el hecho de que el crimen transnacional es una amenaza para todos. Creí que podría haber consensos en ese sentido”, afirmó el canciller.

Las imágenes de lo ocurrido:

Bajo ese contexto, León Fredy Muñoz, congresista petrista, uno de los más polémicos exfuncionarios del gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro, toda vez que fue embajador en Nicaragua, salió en su defensa.

“Hay que leer para que la arrogancia no termine en ridículo”, le dicen a Luz Verónica Estrada, congresista del petrismo

Tensión en la Comisión Segunda de la Cámara durante un debate al canciller Ómar Bula: “Eres una saboteadora”; “Aquí mando yo”

“Señor canciller, @omarbula usted tiene todo el derecho a defender sus posiciones y presentar sus argumentos, pero las diferencias se debaten con respeto, no desde actitudes de superioridad intelectual que pueden reproducir ese clasismo que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, señaló, cuando, paradójicamente, quien pretendió “corregir” al ministro de Relaciones Exteriores fue ella.

“Toda mi solidaridad y cariño con nuestra compañera @Veronicaho88. Un lapsus verbal lo puede tener cualquiera. Lo que no podemos permitir es que una equivocación al hablar termine restándole importancia a la profundidad de un debate de control político”, escribió Muñoz.

“La discusión de fondo merece toda nuestra atención, especialmente cuando hablamos de derechos humanos, derecho internacional y la dignidad del pueblo palestino. Un abrazo, querida Verónica. El respeto por la palabra del otro también es parte de la democracia que defendemos”, agregó, encontrando todo tipo de comentarios en su publicación.

Esa misma congresista fue la que, evidentemente molesta y airada, sujetó fuertemente la chaqueta del senador Daniel Briceño, recientemente.

A través de una carta dirigida a Oscar Fabián Espinosa, presidente de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil, junto con el vicepresidente Simón Molina, formuló una queja ético-disciplinaria contra la representante Luz Verónica Estrada con fundamento en los hechos ocurridos durante la sesión plenaria de esta corporación celebrada el 30 de septiembre de 2026.

“La presente actuación tiene por objeto que esa Comisión determine si la conducta desplegada por la Honorable Representante Luz Verónica Estrada Holguín durante la sesión plenaria del 30 de septiembre de 2026 constituye una transgresión de los deberes éticos y disciplinarios que gobiernan el ejercicio de la función congresional. En particular, se solicita examinar el comportamiento desplegado por la congresista cuando, en el curso de una controversia desarrollada dentro del recinto parlamentario, se aproximó al honorable representante Daniel Felipe Briceño Montes y lo sujetó de la chaqueta, produciéndose un contacto físico que se encuentra registrado en los medios audiovisuales de la corporación”, precisó.

La Mesa Directiva aseguró que la materia de esta queja tiene que ver exactamente con una situación conductual circunscrita al comportamiento físico desplegado durante una sesión plenaria, por lo que no tiene que ver con una opinión política, una posición ideológica, una intervención parlamentaria ni con el sentido de un voto.

“Frente a lo ocurrido hoy con el representante Daniel Briceño, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, dijo la parlamentaria antioqueña, con motivo de esta controversia.