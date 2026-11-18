El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca sacar adelante la Ley de rescate económico con la que pretende ajustar las finanzas del país y conseguir el recaudo necesario para las necesidades del Estado para el próximo año.

¿Cómo queda la Ley de Rescate Económico sin el IVA a la canasta familiar? Estos son los nuevos impuestos que propone el Gobierno

Uno de los puntos planteados en el proyecto presentado por la Casa de Nariño contempla un IVA del 19 % a los planes de medicina prepagada, lo que ha generado un gran debate.

Desde el Centro Democrático propusieron que se elimine ese punto, así como otros que consideran sensibles para los colombianos y sus bolsillos. El representante Santiago Castro, del Centro Democrático, explicó en SEMANA que en la reunión que se llevó a cabo con representantes del Gobierno nacional se habló de la posibilidad de eliminar ese impuesto y el Gobierno estaría dispuesto a hacer ajustes sobre este punto.

“No aceptamos la subida del IVA a la medicina prepagada. Esa ha sido una de nuestras premisas”, aseguró Castro. “No es un tema de que cedan, es un tema de quienes conforman la mayoría de las bancadas de Gobierno y no he visto un solo partido que apoye llevar la prepagada al 19 %”, agregó.

En el caso de lo planteado por el Gobierno, Castro dijo que en una presentación que tuvieron este martes, 17 de noviembre, ese punto estaba listado entre los ítems que el Gobierno detalló que tendrían impacto fiscal si no son incluidos en el articulado.

“Estaban hablando no solamente de los temas de IVA sino también de la medicina prepagada. Al ponerlos en el mismo costal asumimos que el Gobierno, de entrada, entiende que eso es parte de los rechazos generalizados que tienen las diferentes bancadas”, afirmó.

El representante explicó que plantearon alternativas para el recaudo que necesita la nación, como el IVA a productos y servicios que no tengan relación con la canasta familiar.

Asimismo, propusieron un mayor ajuste en los contratos con el Estado para que no sea del 50 % sino que llegue al 70 %. “Que sean más agresivos en el ajuste de los 200 ministerios y entidades del Estado”, dijo.

Otra medida es que se agilice el recaudo de la Dian, que sería cercano a los 80 billones de pesos; plantean un gravamen al consumo industrial del agua de 1 peso por litro, que recaudaría cerca del billón de pesos; así como el IVA a envíos postales, entre los que estarían las compras internacionales.

“Queremos que el Gobierno se comprometa con un esfuerzo arancelario en esos mismos envíos a países que no tienen tratados de libre comercio con Colombia, como China, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Bangladesh, India y creemos que ahí son varios millones más de recaudos”, afirmó el congresista.

La meta está planteada en más de 90 billones de pesos de recaudo, sin embargo, Castro reconoce que es posible que no se llegue a ese objetivo, pero esperan que por lo menos no sea inferior a los 80 billones.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha conversado con los congresistas. Foto: Cortesia MinHacienda

Para lograr el recaudo, el Centro Democrático ha planteado vender el 8,9 % de las acciones de Ecopetrol, así como la venta de Isa y algunas electrificadoras.

Por su parte, se mantendría el planteamiento de gravar con IVA los vehículos eléctricos e híbridos, entre otros bienes y servicios. Aún se discute si se gravarían algunos licores, pero está descartado que se impacte la cerveza.

El Gobierno ya ha adelantado reuniones con los ponentes del proyecto y miembros de las comisiones económicas, así como con la bancada del Centro Democrático, que será clave para tener las mayorías que lograrán sacar adelante la iniciativa.

A partir de este miércoles, 18 de noviembre, están citadas las sesiones conjuntas de las comisiones económicas de Cámara y Senado para arrancar el debate de la propuesta, pero la ponencia no sería radicada sino hasta las próximas semanas.

Según anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, los primeros días de diciembre comenzaría en forma la discusión. El Congreso tiene los tiempos ajustados, pero hay consenso en que se deberá trabajar hasta el día que sea necesario para sacar la propuesta adelante antes de finalizar el año, así tengan que convocar a sesiones extras.