El Ministerio de Hacienda presentó una serie de nuevas medidas tributarias para compensar el recaudo esperado tras retirar la propuesta de ampliar la base gravable del IVA a productos de la canasta familiar.

Así reaccionaron los sectores políticos al anuncio de Abelardo De La Espriella sobre el IVA a la canasta familiar

Estas medidas, propuestas por Hacienda, incluyen mantener la tarifa de renta empresarial en el 35%, implementar una sobretasa de renta para personas naturales, ampliar el IVA a vehículos eléctricos y motos de menos de 200cc, y gravar con este impuesto los arrendamientos de inmuebles con fines turísticos.

Las alternativas fueron detalladas en una presentación divulgada durante la primera reunión en las comisiones económicas del Congreso entre los ponentes del proyecto de Ley de Rescate Económico y los representantes del Ejecutivo.

El presidente De La Espriella anunció recientemente que no se le cobrará IVA del 19% a los alimentos de la canasta familiar. ¿Cómo se compensará este recaudo? Foto: API

Estas medidas buscarían mantener el tamaño del ajuste fiscal planteado inicialmente en la Ley de Rescate para estabilizar las finanzas públicas del país de cara al 2027.

La decisión de la administración del presidente Abelardo De La Espriella de eliminar del articulado el IVA a los alimentos y productos básicos se produjo luego de que varios sectores políticos criticaran dicha medida tras la radicación inicial del proyecto.

En ese sentido, el proyecto de Ley de Rescate también incluirá una revisión para reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 17 %, así como lo anunció el presidente De La Espriella en su última alocución.

Además, descartará la implementación del programa EfectIVA, el cual proponía devolver este gravamen a los hogares de estratos 1, 2 y 3 mediante la consolidación de los datos de sus facturas electrónicas de compra durante el año.

El Ministerio de Hacienda presentará oficialmente estas alternativas el próximo miércoles 18 de noviembre, fecha en la que se retoman las reuniones de trabajo entre coordinadores, ponentes y delegados del Ejecutivo.