Luego de concluir la misión del FMI-Fondo Monetario Internacional, que hizo la revisión en Colombia del estado de la economía y las finanzas, lo que falta es la decisión definitiva que tomará el organismo internacional una vez evalúe el informe que presentará el equipo técnico que participó en Colombia, escuchando y analizando los hechos.

Mientras tanto, el FMI envía las primeras señales, según las cuales “reconocen que la prioridad más urgente en materia de política económica consiste en sanear de forma decisiva las finanzas públicas y restablecer la transparencia fiscal”.

¿Qué opinan de la Ley de Rescate?

Pero el foco está, sin duda, en la Ley de Rescate Económico, que, aunque ha sonado ambiciosa en materia de impuestos y reducción del gasto, recibió el espaldarazo del organismo de la banca multilateral. “La Ley de Rescate Económico propuesta por el gobierno es un paso importante en la dirección correcta. El proyecto de ley contempla un amplio paquete de medidas con las que se busca racionalizar el gasto público, reducir las rigideces presupuestarias, mejorar la eficiencia y la progresividad del sistema tributario, y fortalecer las instituciones fiscales y la transparencia. El tamaño total del ajuste propuesto ofrece una base sólida para estabilizar la deuda pública. Cabe destacar que el proyecto también incluye medidas orientadas a fomentar la inversión y el empleo, al tiempo que protege el gasto destinado a los más vulnerables”.

Si no se hace nada, será peor

El informe preliminar del FMI señala que, para lograr que el ajuste de políticas que se ha de llevar a cabo goce de más credibilidad y sea más duradero, será fundamental alcanzar un consenso que le permita al Congreso aprobar de forma oportuna un programa de medidas equilibrado: “Sin un ajuste adecuado y oportuno, la confianza se deterioraría, los costos de financiamiento podrían aumentar aún más y el país podría enfrentar un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, con graves consecuencias sociales y económicas”.

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