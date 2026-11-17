Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 17 de noviembre de 2026

Este martes, 17 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.316,70 por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa se mantiene sin cambios frente al lunes 16 de noviembre, y también conserva el mismo valor registrado desde el sábado 14 de noviembre. Sin embargo, representa un incremento de $14,79 frente al viernes 13 de noviembre, cuando la TRM se ubicó en $3.301,91. Esto equivale a un aumento del 0,45 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las cotizaciones de referencia publicadas para este martes muestran variaciones importantes entre las principales capitales del país.

Estos valores son orientativos y pueden cambiar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia reportadas para el martes, 17 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Diferencia Bogotá $3.210 $3.280 $70 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.300 $3.340 $40 Medellín $3.410 $3.310 $100* Pereira $3.730 $3.800 $70

En Medellín, la cotización publicada presenta un precio de compra superior al de venta. Conviene confirmar este dato directamente con las casas de cambio antes de publicarlo como diferencial comercial. Otra fuente de referencia reporta $3.390 de compra y $3.270 de venta.

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones del dólar en las casas de cambio varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada, dependiendo de las condiciones del mercado.

Estas son las últimas referencias completas disponibles para comparar los precios en nueve establecimientos:

Amerikan Cash $3.230 $3.300 $70 Cambios Kapital $3.200 $3.280 $80 Cambios Vancouver $3.200 $3.280 $80 El Cóndor Cambios $3.180 $3.300 $120 Latin Cambios $3.180 $3.270 $90 Miss Money Cambios $3.240 $3.295 $55 Money Cambios WC $3.220 $3.300 $80 Punto Dollar $3.180 $3.300 $120 Smart Exchange $3.200 $3.280 $80

Entre estas referencias, Miss Money Cambios presenta el precio de compra más alto, con $3.240 por dólar. Le siguen Amerikan Cash, con $3.230, y Money Cambios WC, con $3.220.

Por otra parte, Latin Cambios registra el precio de venta más bajo, con $3.270 por dólar. Le siguen Cambios Kapital, Cambios Vancouver y Smart Exchange, con $3.280.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Miss Money Cambios presenta el menor margen, con $55 por dólar. Le siguen Amerikan Cash, con $70, y Cambios Kapital, Cambios Vancouver, Money Cambios WC y Smart Exchange, con $80.

Por su parte, El Cóndor Cambios y Punto Dollar registran el mayor diferencial, con $120 por dólar.