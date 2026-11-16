El presidente de Colombia, Abelardo, dio apertura a la primera edición de la Milagro Week en Nueva York, Estados Unidos, con un mensaje dirigido a los inversionistas y empresarios que participan en este encuentro internacional. Aunque no viajó al evento, el mandatario intervino mediante un video en el que reafirmó su decisión de permanecer en territorio colombiano durante todo su Gobierno.

Arranca la Milagro Week en Nueva York: con más de 290 citas de negocios, Colombia presentará sus proyectos de inversión

“Dije que no saldría de Colombia durante mi Gobierno y no lo haré. ¡Mi compromiso es estar aquí, trabajando por los colombianos!”, expresó el jefe de Estado en su pronunciamiento publicado en la red social X.

Abelardo De La Espriella envió un mensaje desde Colombia para dar apertura a la primera Milagro Week en Nueva York, un encuentro internacional que busca fortalecer las relaciones comerciales y atraer inversión extranjera. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/NIYzl9IYrW — Revista Semana (@RevistaSemana) November 16, 2026

El mandatario explicó que su prioridad está en atender los desafíos del país y cumplir con las responsabilidades que asumió desde el inicio de su administración. Sin embargo, aclaró que su decisión de permanecer en Colombia no representa un distanciamiento de los escenarios internacionales ni una limitación para establecer relaciones comerciales con otros países.

Por el contrario, señaló que la Milagro Week representa una oportunidad para fortalecer los vínculos económicos, atraer inversión extranjera y abrir nuevos espacios para los empresarios y emprendedores colombianos.

En representación del Gobierno nacional, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la delegación oficial en Nueva York, acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

“Señoras y señores, queridos líderes de negocios, inversores, representantes de las empresas internacionales, bancos y fondos de inversión, buenas tardes y saludos a todos de Colombia. Un saludo especial a todos los miembros del gobierno colombiano y especialmente al creador y forjador detrás de este evento, mi querido amigo, el vicepresidente de Colombia, el gran José Manuel Restrepo. Es un gran placer hablar con ustedes hoy en Milagro Week en Nueva York”, señaló.

Pronunciamiento de José Manuel Restrepo

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, compartió a través de su cuenta en X un mensaje sobre el comienzo de la Milagro Week, una jornada de encuentros empresariales que tiene lugar en Nueva York y que busca acercar a inversionistas internacionales a diferentes oportunidades de negocio en el país.

En su publicación, el funcionario mostró parte del ambiente previo a la apertura del evento y resaltó la asistencia de aproximadamente 700 personas que se encontraban en la ciudad estadounidense para participar en esta iniciativa.

¡La Milagro Week marca una semana histórica para la inversión global de Colombia! Estamos demostrando que nuestro país tiene el talento, los proyectos y las oportunidades para atraer inversión de todo el mundo. Hoy los inversionistas vuelven a mirar a Colombia, a creer en su potencial y a encontrar razones para confiar en el gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡La Patria Milagro se construye abriendo las puertas de Colombia al mundo! — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 16, 2026

“Bueno, ya estamos entrando aquí, 700 personas aquí en la Ciudad de Nueva York, listos para este inicio, preludio de la Milagro Week”, expresó Restrepo en su intervención.

El vicepresidente también confirmó que el presidente de la República tendrá participación en la apertura a través de un video que será presentado ante los inversionistas presentes. Con este mensaje, el mandatario compartirá su visión sobre el encuentro y la importancia de generar espacios de acercamiento con el capital internacional.

La Milagro Week se desarrolla del 16 al 19 de noviembre y forma parte de una estrategia gubernamental orientada a presentar proyectos colombianos ante empresas, fondos de inversión y entidades financieras de diferentes países.

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La iniciativa busca que los participantes conozcan propuestas que puedan encontrar respaldo económico y avanzar hacia su ejecución. La apuesta también está relacionada con la posibilidad de fortalecer distintos sectores productivos, ampliar las oportunidades de financiación y promover nuevas alianzas comerciales.

Las primeras reuniones de la rueda de negocios empezaron en la mañana del lunes. Foto: Captura de pantalla de @jrestrp en X

Para Colombia, este tipo de escenarios representa una oportunidad de establecer contactos con actores económicos internacionales y mostrar las posibilidades de desarrollo que existen en sus diferentes regiones.

El mensaje de Restrepo marca así el comienzo de una agenda en la que el Gobierno espera generar acercamientos concretos con inversionistas y despertar interés por los proyectos que serán presentados durante los próximos días en Nueva York.