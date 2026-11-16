Plan ‘destrabe’ para Cerro Matoso: las claves del anuncio en la Milagro Week para reactivar la minería en Colombia

Durante la rueda de negocios ‘Milagro Week’ en Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó la activación de un plan ‘destrabe’ para la empresa Corex, propietaria del complejo minero-industrial de Cerro Matoso.

Cerro Matoso completa 2 meses operando al 50 % por falta de gas, y no se ve luz en el túnel

Con esta medida se busca eliminar los ‘cuellos de botella’ operativos y regulatorios que mantienen paralizados los nuevos proyectos de inversión de la compañía en Colombia.

Este anuncio se enmarca en la iniciativa gubernamental ‘Misión Crecer’, liderada por la nueva administración en cabeza de Abelardo De La Espriella para “recuperar la confianza del inversionista privado”.

Las claves del plan ‘destrabe’

Tras una reunión con la delegación colombiana en esta rueda de negocios, el empresario Robert Yüksel Yıldırım anunció que las inversiones de su grupo empresarial podrían alcanzar varios miles de dólares para minerales críticos y logística en el país.

Asimismo, señaló que se evaluará desarrollar infraestructura en minería, energía y también la construcción de un nuevo puerto en el Caribe.

El vicepresidente se reunió con empresarios internacionales para poner en marcha un plan para la empresa Corex, propietaria de Cerro Matoso. Foto: Cortesía Vicepresidencia

Para esto, el empresario Yıldırım confirmó que viajará a Colombia en diciembre de 2026 para formalizar los acuerdos de inversión.

“Con el Plan Destrabe vamos a trabajar para resolver los obstáculos que frenan los proyectos de Cerro Matoso. Que estos proyectos avancen es importante para generar empleo, sostener los programas sociales en la región Caribe y abrir oportunidades para 50.000 familias en Córdoba”, señaló el vicepresidente Restrepo.

¿Qué pasa con Cerro Matoso?

El complejo minero-industrial completó en octubre dos meses funcionando apenas al 50% de su capacidad en Montelíbano, esto tras la interrupción anticipada del contrato de suministro de gas natural por parte de Canacol luego de que la compañía ingresará a reorganización empresarial en Canadá.

Cerro Matoso Foto: Cortesia Cerro Matoso

Esta situación impacta a cerca de 600 empleados, entre personal directo y contratistas de Cerro Matoso y completa unas pérdidas diarias estimadas en $1.500 millones por menores recaudos fiscales, regalías y compras a proveedores locales.

Así, el impacto económico de la interrupción del suministro de Canacol ronda los $9.000 millones.

Corex ha solicitado la intervención coordinada del MinMinas, MinTrabajo, ANM, ANH, Supersociedades y Superservicios para asegurar la normalización del suministro energético y salvaguardar la operación y los empleos que se benefician de ella.