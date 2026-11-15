Ley de rescate llega a su primer pulso en el Ministerio de Hacienda: reunión clave será el 17 de noviembre

El próximo martes 17 de noviembre se llevará a cabo la primera reunión de coordinadores y ponentes del proyecto de ley de rescate económico impulsado por el Gobierno, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar condiciones para el crecimiento económico del país.

Con ley de rescate, el Gobierno se aprieta el cinturón, pero los hogares también

La convocatoria fue realizada por la Mesa Directiva de las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, que citaron a los congresistas encargados de coordinar y presentar la iniciativa legislativa para avanzar en su discusión.

El 17 de noviembre se reunirán por primera vez los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria del Gobierno. Foto: MinHacienda

De acuerdo con la comunicación oficial, firmada por Alfredo Rocha Rojas, secretario de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, el encuentro tendrá lugar a partir de las 2:00 de la tarde en el edificio San Agustín, ubicado en la carrera 8 No. 6C-38, piso 1, en el auditorio Alfredo Morales Guerrero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en Bogotá.

La reunión corresponde al proyecto de ley número 328 de 2026 Senado y 47726 de 2026 Cámara, denominado “Por la cual se expide la Ley de Rescate Económico, con el propósito de estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad, y se dictan otras disposiciones”.

Este primer encuentro será un espacio para reunir a los coordinadores y ponentes de ambas corporaciones y avanzar en el trabajo legislativo alrededor de la propuesta económica del Ejecutivo.

La participación de los congresistas será clave para organizar el proceso de estudio y discusión de la iniciativa en las comisiones económicas.

El proyecto llega al Congreso en medio de los esfuerzos del Gobierno por ajustar las cuentas públicas y establecer medidas orientadas a atender las necesidades fiscales del país.

Entre sus objetivos centrales están la estabilización de las finanzas del Estado, la reducción del gasto público y la generación de condiciones para impulsar el crecimiento económico.

La Ley de Rescate presentada hace unos días por el Gobierno. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con esta convocatoria comienza una etapa de trabajo entre los legisladores encargados de estudiar la propuesta, en la que se espera avanzar en la revisión de su contenido y en la discusión de las medidas contempladas en el articulado.

La reunión del 17 de noviembre marcará así el primer encuentro formal entre coordinadores y ponentes de esta iniciativa en el marco de su trámite legislativo.

Posteriormente, el proyecto deberá continuar su recorrido en el Congreso, donde serán determinantes las deliberaciones de las comisiones económicas y las posiciones que adopten los parlamentarios frente a las disposiciones planteadas por el Gobierno.