MinMinas señaló la actualidad de los embalses del país; hizo llamado a Bogotá

El Ministerio de Minas y Energía informó que la batería energética de Colombia alcanzó el 79,07 % en su segundo reporte, frente al 77,87 % registrado en la primera medición. La meta del Gobierno nacional es superar el 80 % de almacenamiento antes de que termine la temporada de lluvias en el país.

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La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, presentó el nuevo balance y destacó que el comportamiento de los embalses muestra avances, aunque todavía se requiere el compromiso de los ciudadanos para alcanzar el objetivo.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

“Vamos en la dirección correcta, pero todavía no llegamos. Estamos a menos de un punto de la meta”, afirmó la funcionaria.

Arboleda explicó que, entre el 2 y el 8 de noviembre, los colombianos redujeron su consumo de energía en 53 gigavatios hora (GWh), un resultado que contribuyó a mejorar el indicador de almacenamiento. En ese sentido, agradeció especialmente a las regiones Caribe y Valle del Cauca, que registraron las mayores reducciones en el consumo.

Por otra parte, la ministra hizo un llamado a Guaviare y a la región Centro, donde aumentó la demanda de energía. Pidió a Bogotá reforzar las medidas de ahorro.

“Ustedes ya demostraron que cuando una ciudad se une, sale adelante. Hoy lo necesitamos otra vez”, manifestó Arboleda al referirse a la capital del país.

El Ministerio de Minas y Energía informó que el nivel de la batería energética de Colombia llegó al 79,07%. La meta es superar el 80% antes de que finalice la temporada de lluvias. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/azMvromyh5 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2026

En su balance, MinMinas también destacó las acciones adelantadas por el Gobierno nacional para garantizar el suministro de energía. Según informó la ministra, las plantas térmicas tienen disponible en noviembre 14 GWh adicionales al día frente a octubre.

Asimismo, señaló que en Hidroituango se habilitaron 190 GWh de almacenamiento que no estaban siendo aprovechados, equivalentes a cerca de 19 horas de consumo de todo el país.

La funcionaria agregó que el Gobierno ya pagó 300.000 millones de pesos a las plantas térmicas, como parte de los 1,9 billones de pesos gestionados mediante el Plan Energía Ya.

MinMinas invita a ahorrar agua y energía

La ministra recordó que quedan 19 días de lluvias y advirtió que el agua que se almacene durante este periodo será fundamental para afrontar la próxima temporada seca.

Por eso, invitó a los colombianos a adoptar tres acciones: reducir el consumo de energía entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., evitar el desperdicio de agua y hacer un uso eficiente del gas en los hogares.

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“Ese 80 % es el piso, no el techo”, enfatizó Arboleda, al insistir en que las condiciones climáticas pueden cambiar y afectar nuevamente los niveles de los embalses.

Finalmente, el Ministerio informó que 61 empresas ya se han vinculado a la campaña Recursivos por Naturaleza e invitó a más compañías y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa.

“Eso no depende solo del clima, depende de todos”, concluyó la ministra, quien anunció que en una semana entregará un nuevo reporte sobre el estado de la batería energética del país.