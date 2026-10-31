XM enciende las alarmas por posible déficit de energía en 2027 y advierte cuenta regresiva para los embalses

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, advirtió que si confluyen condiciones críticas como un verano seco y una baja respuesta térmica, el país no contaría con los recursos suficientes para cubrir la demanda de energía entre febrero y abril de 2027.

Aportes de agua a embalses, para generación de energía, completan 4 meses por debajo de promedios históricos

Además, el operador alertó que, con corte al 30 de octubre, quedaban exactamente 31 días para que termine la temporada de lluvias (el 30 de noviembre) y los embalses logren acumular reservas antes de que comience el verano el próximo 1 de diciembre.

Esta advertencia no constituye un anuncio de racionamiento ni la confirmación de un apagón, sino la exposición de un escenario de sensibilidad para que se tomen medidas preventivas.

¿Qué pasa con la energía en Colombia?

La generación térmica opera actualmente bajo alta presión. Solo en octubre promedió 86 GWh/día frente a las obligaciones de 118,2 GWh/día que exigen un flujo continuo de gas y combustibles líquidos.

Esta situación también se ve presionda por el racionamiento programado de gas natural debido a mantenimientos en la terminal de Cartagena decretado el 27 de octubre.

A la situación se suma que los embalses completan seis meses con aportes por debajo de la media histórica, alcanzando en octubre apenas el 60,77 % debido al desplome hídrico en regiones clave como Antioquia con un 48,02 %, con reservas del sistema al 80,06 %.

Las reservas se han visto amenazadas por las alertas de la NOAA de un fenómeno de El Niño muy fuerte con un 100 % de probabilidad entre octubre y diciembre de 2026, y mantenimientos programados en plantas estratégicas como Guatapé.

Los embalses completan seis meses con aportes por debajo de la media histórica, alcanzando en octubre apenas el 60,77 % debido al desplome hídrico en regiones clave. Foto: Colprensa

Mientras la oferta de agua disminuye, el consumo eléctrico se ha disparado con un crecimiento del 4,7 % en octubre frente al año anterior y récords históricos de consumo diario y potencia en 2026, proyectando exigencias que demandarán mayor generación térmica o un desembalsamiento adicional del 5 %.

Por su parte, la infraestructura de transporte presenta el 53 % de los proyectos de transmisión atrasados con 51 restricciones en alerta y 31 en emergencia, concentrándose el 73 % de las restricciones críticas en la región Caribe y afectando además a zonas como la Sabana Norte de Bogotá, Meta, Chivor, Cauca, Nariño y Chocó.

Además, el mercado afronta una grave tensión financiera con una deuda acumulada en el Mercado de Energía Mayorista de $ 4,72 billones al 30 de octubre, $ 4,14 billones pendientes en empresas activas y comercializadores con un 21,4 % de exposición a compras en bolsa a un precio promedio de $ 633,19 por kWh.

¿Qué medidas propone XM?

Para blindar el sistema y evitar faltantes de suministro eléctrico en 2027, el operador XM planteó un paquete de medidas urgentes.

Prioritariamente, XM exige garantizar la logística y el suministro continuo de gas, carbón y combustibles líquidos para respaldar la generación térmica, destrabar las líneas de transmisión demoradas, conectar plantas de emergencia y agilizar la entrada de proyectos de generación y esquemas distribuidos, además de fomentar el ahorro voluntario en usuarios, aplicar el mecanismo de respuesta de la demanda de la Resolución CREG 101 111 desde el 5 de noviembre y avanzar en la actualización del estatuto de racionamiento.