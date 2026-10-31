La tabla en Bundesliga luego del traspié del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund: se apretó todo

Este sábado, 31 de octubre de 2026, Borussia Dortmund rescató un agónico empate en su visita al Bayern Múnich (2-2). El clásico alemán tiene impacto directo en la tabla de posiciones de la Bundesliga.

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Luis Díaz no jugó este partido, uno de los más importantes de la temporada. El guajiro aún se recupera de su desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo, aunque estuvo en el Allianz Arena apoyando a sus compañeros del Bayern Múnich.

Tabla de posiciones en Bundesliga: se apretó la parte alta con Bayern y Dortmund

Bayern Múnich es el líder de la Bundesliga con 18 puntos en ocho partidos y Borussia Dortmund es segundo con los mismos 18 puntos en los mismos ocho partidos. Sin embargo, los bávaros se colocan en la cima gracias a la diferencia de gol.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Bayern 8 5 3 0 27 8 19 18 2 Dortmund 8 5 3 0 14 6 8 18 3 Friburgo 8 5 1 2 18 10 8 16 4 RB Leipzig 8 5 0 3 22 11 11 15 5 Werder Bremen 8 4 3 1 17 14 3 15 6 Leverkusen 8 4 1 3 18 16 2 13 7 SV Elversberg 8 4 1 3 16 16 0 13 8 Mainz 05 8 3 1 4 17 17 0 10 9 Augsburgo 8 2 3 3 18 15 3 9 10 Stuttgart 8 3 0 5 14 15 -1 9 11 Hoffenheim 8 3 0 5 14 16 -2 9 12 Paderborn 8 2 3 3 6 9 -3 9 13 Hamburgo 7 3 0 4 6 16 -10 9 14 Colonia 7 2 2 3 8 11 -3 8 15 Frankfurt 7 2 2 3 10 17 -7 8 16 Schalke 04 8 1 3 4 4 9 -5 6 17 FC Union Berlin 7 1 3 3 6 18 -12 6 18 Mönchengladbach 8 1 1 6 11 22 -11 4

Friburgo asoma tercero con 16 puntos, RB Leipzig es cuarto (15 unidades), mientras que Werder Bremen (15 puntos) y Bayer Leverkusen (13 puntos) cierran las zonas de clasificación a competencias europeas, parcialmente, para la temporada que viene.

Los dos coleros de la tabla de posiciones en Bundesliga, y que parcialmente estarían descendiendo a la segunda división, son Unión Berlín (6 puntos) y Borussia Mönchengladbach (4 puntos).

Así fue el Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Harry Kane, en su primer partido después de ganar el lunes su primer Balón de Oro, falló un penal.

Por dos ocasiones llegó a adelantarse el Bayern en el partido, por medio del austríaco Konrad Laimer (38′) y del francés Dayot Upamecano (66′), pero el Dortmund consiguió reequilibrar en ambas, gracias al guineano Serhou Guirassy (60′) y al portugués Fábio Silva (89′).

Borussia Dortmund celebrando el empate agónico ante Bayern Múnich, gracias al gol de Fábio Silva. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Kane falló su penal en el 56′, desaprovechando la oportunidad de poner a su equipo con un 2-0 provisional, y poco después los visitantes consiguieron igualar el marcador.

Además del decepcionante empate y de que la fiesta de Kane por el Balón de Oro se viera empañada, el Bayern tuvo otras dos malas noticias este sábado, las lesiones del marroquí Ismael Saibari y del alemán Serge Gnabry, ambos cambiados hacia la media hora de partido.

A ello se suma la preocupación por el cambio en los últimos minutos del francés Michael Olise, que aparentemente se hizo daño en la rodilla derecha tras un contacto con Nico Schlotterbeck.

El gesto serio de jugadores e hinchas del Bayern al término del partido contrastaba con el tono y el ambiente de los prolegómenos del partido, cuando Kane fue aclamado en la presentación al público del trofeo del Balón de Oro.

Como homenaje, entró solo al césped del Allianz Arena, con su pelota dorada entre las manos, para recibir el homenaje de los 75.000 espectadores que llenaron el Allianz Arena.

En el campo se le unió su familia y el círculo central estaba decorado con el rostro del artillero inglés, mientras a unos kilómetros de allí se proyectaba una imagen suya en la parte baja de la torre del Parque Olímpico muniqués.

No pudo marcar en este partido y su principal aportación fue dar la asistencia para el gol de Upamecano.

Estrelló su penal en el larguero y envió también al palo en un disparo en el 76′.

*Con información de AFP