Jugadores de Atlético Nacional descrestan con sus disfraces de Halloween: James, Matheus, Cardona y más

Atlético Nacional sacudió las redes sociales, este sábado 31 de octubre, publicando los disfraces de sus jugadores en Halloween. Varias figuras del verde de Antioquia relucieron su creatividad y los comentarios no se hicieron esperar.

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James Rodríguez como el Guasón, Edwin Cardona como vendedor de la bebida energética Vive 100, y Matheus Uribe disfrazado de Blanca Nieves. Estos fueron de los nombres más destacados en el Halloween de Nacional.

Nuestra sede ha sido invadida 😱 ¿Alguien sabe dónde están nuestros jugadores? 👀 . 📹 @nacionaloficial . #VamosNacional 🇳🇬 https://t.co/IPm6oOkumR — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) October 31, 2026

“Nuestra sede ha sido invadida. ¿Alguien sabe dónde están nuestros jugadores? Una mañana diferente en Guarne, con un gran ambiente de Halloween y equipo", reseñó Atlético Nacional en su post oficial.

Edwin Cardona aclara su disfraz

Uno de los que más revuelo generó fue Edwin Cardona con su disfraz de vendedor de Vive 100. Aunque algunas críticas se dieron en redes sociales, pues se trata de vendedores que día a día caminan en las ciudades de Colombia ofreciendo el producto, Edwin salió al paso y aclaró la verdad detrás de su idea.

“Elegí honrar al trabajador informal, aquellos que día a día salen a rebuscársela en la calle. Por ellos y todos los que bajo el agua, el sol, siempre nos dan un servicio. Bendiciones siempre”, escribió Cardona en una historia de su cuenta de Instagram.

Edwin Cardona aclarando por qué eligió el disfraz de vendedor de Vive 100. Foto: Instagram: @e.cardona10

Buen ambiente en Atlético Nacional previo al juego contra Bucaramanga

Queda en evidencia el buen ambiente que viven los jugadores de Atlético Nacional, equipo que es líder de la Liga BetPlay y que ahora prepara el compromiso contra Bucaramanga.

Será este lunes, 2 de noviembre de 2026, cuando Atlético Nacional visite al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El juego corresponde a la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Nacional ya está clasificado a los cuadrangulares finales de la competencia, además de liderar la tabla de reclasificación y tener prácticamente asegurado su cupo en la Copa Libertadores del año que viene.