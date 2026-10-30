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Última hora del Bayern Múnich de Luis Díaz para el clásico vs. Dortmund: “Regresa al equipo”

Dicha novedad en el equipo del que hace parte el colombiano será confirmada en las próximas horas.

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Redacción Deportes
30 de octubre de 2026 a las 12:34 p. m.
Joshua Kimmich vuelve, mientras Luis Díaz permanece lesionado en Bayern Múnich
Joshua Kimmich vuelve, mientras Luis Díaz permanece lesionado en Bayern Múnich Foto: Getty Images

Regreso estelar en Bayern Múnich para un partido de exigencia máxima en Bundesliga. Este sábado el cuadro bávaro se enfrenta a su clásico rival, Borussia Dortmund, y podrá contar con una pieza clave del medio campo como lo es Joshua Kimmich.

Cabe recordar que el volante alemán se ausentó varias semanas por una calamidad familiar. El club lo apoyó, le dio el tiempo suficiente para vivir su duelo y, ahora, volverá a tenerlo si es decisión del cuerpo técnico de Vincent Kompany como titular desde las 12:30 p. m. (hora de Colombia).

Bayern Munich's Joshua Kimmich reacts after the Champions League opening phase soccer match between Viking and Bayern Munich in Stavanger, Norway, Tuesday Oct. 13, 2026. (Carina Johansen/NTB via AP)
Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich y Alemania Foto: Carina Johansen/NTB via AP

Fue la prestigiosa cadena Sky Sports Alemania la que reportó: “Joshua Kimmich regresa al equipo, según informaciones exclusivas de Sky Sport, para el partido contra el Borussia Dortmund”.

“El mediocampista había estado ausente recientemente debido a un fallecimiento en su círculo familiar cercano”, agregaron sobre el motivo que lo tuvo ausente.

Al Bayern esto le viene sumamente bien, dado que recupera un titular. Durante las últimas semanas, la lista de lesionados o apartados por algún motivo se ha ido acrecentando, sin la posibilidad de mantener una sola nómina fija y viéndose obligados a la rotación.

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Bajas del Bayern Múnich para el clásico alemán:

  • Manuel Neuer
  • Jamal Musiala
  • Luis Díaz
  • Bara Sapoko Ndiaye

El rival de los rojos tampoco se salva de las ausencias. Giannis Konstantelias y Emre Can son las ausencias más significativas de los amarillos para el compromiso que se desarrollará en el Allianz Arena, casa del Bayern.

Se define la cima de la Bundesliga

Jugadas nueve fechas del campeonato alemán, los dos clubes de mayor relevancia en dicho país se sitúan en la parte alta de la tabla de posiciones.

El líder parcial es Bayern, quien acumula 17 puntos, los mismos que su perseguidor y próximo rival, pero quien cuenta con una mejor diferencia de gol es el equipo del que hace parte el guajiro Díaz.

Bundesliga 2026/27

Tabla de posiciones · Previo a la fecha 8

# Equipo J G E P GF GC DG Pts
1Bayern Múnich 7520 256+1917
2Borussia Dortmund 7520 124+817
3SC Freiburg 7412 169+713
4Bayer Leverkusen 7412 1612+413
5RB Leipzig 7403 2011+912
6Werder Bremen 7331 1514+112
7Mainz 05 7313 1613+310
8SV Elversberg 7313 1215-310
9FC Augsburg 7232 1713+49
10Hoffenheim 7304 141409
11Hamburgo SV 7304 616-109
12FC Colonia 7223 811-38
13SC Paderborn 7223 69-38
14Eintracht Frankfurt 7223 1017-78
15VfB Stuttgart 7205 1013-36
16Schalke 04 7133 47-36
17Union Berlín 7133 618-126
18Borussia M'gladbach 7106 1122-113
Champions League Europa League Conference League Zona de descenso

J: Jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de gol.

Justo ahí es que radica la importancia de los próximos tres puntos que estarán en juego. En caso tal de que los de Múnich ganen, tomarán ventaja en la cima; en cambio, de triunfar los de Dortmund, arrebatarán la cima a los otros.

En Colombia, las acciones del juego se podrán seguir en vivo por la señal de ESPN y Disney+.

El Balón de Oro ante su público

En la presente semana le fue entregado al goleador inglés Harry Kane el Balón de Oro como mejor jugador de la campaña inmediatamente anterior.

El reconocimiento tomó por sorpresa al futbolista, así como a buena parte del mundo del deporte, al vencer a rivales de la talla de Lamine Yamal y Kylian Mbappé en la votación administrada por la revista France Football.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Dicho clásico con Bayern Múnich será el primer partido que juegue Kane con el rótulo de ser el mejor futbolista del planeta.

Un día después de la entrega del galardón, Bayern tuvo acción en Copa de Alemania, pero el ‘huracán’ no vio minutos.

Se espera que la afición roja le rinda homenaje a su delantero estrella, quien viene de una campaña de ensueño y espera concluir la presente con más goles, títulos, entre otros reconocimientos individuales.