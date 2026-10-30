Última hora del Bayern Múnich de Luis Díaz para el clásico vs. Dortmund: “Regresa al equipo”

Regreso estelar en Bayern Múnich para un partido de exigencia máxima en Bundesliga. Este sábado el cuadro bávaro se enfrenta a su clásico rival, Borussia Dortmund, y podrá contar con una pieza clave del medio campo como lo es Joshua Kimmich.

Cabe recordar que el volante alemán se ausentó varias semanas por una calamidad familiar. El club lo apoyó, le dio el tiempo suficiente para vivir su duelo y, ahora, volverá a tenerlo si es decisión del cuerpo técnico de Vincent Kompany como titular desde las 12:30 p. m. (hora de Colombia).

Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich y Alemania Foto: Carina Johansen/NTB via AP

Fue la prestigiosa cadena Sky Sports Alemania la que reportó: “Joshua Kimmich regresa al equipo, según informaciones exclusivas de Sky Sport, para el partido contra el Borussia Dortmund”.

“El mediocampista había estado ausente recientemente debido a un fallecimiento en su círculo familiar cercano”, agregaron sobre el motivo que lo tuvo ausente.

Al Bayern esto le viene sumamente bien, dado que recupera un titular. Durante las últimas semanas, la lista de lesionados o apartados por algún motivo se ha ido acrecentando, sin la posibilidad de mantener una sola nómina fija y viéndose obligados a la rotación.

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Bajas del Bayern Múnich para el clásico alemán:

Manuel Neuer

Jamal Musiala

Luis Díaz

Bara Sapoko Ndiaye

El rival de los rojos tampoco se salva de las ausencias. Giannis Konstantelias y Emre Can son las ausencias más significativas de los amarillos para el compromiso que se desarrollará en el Allianz Arena, casa del Bayern.

Se define la cima de la Bundesliga

Jugadas nueve fechas del campeonato alemán, los dos clubes de mayor relevancia en dicho país se sitúan en la parte alta de la tabla de posiciones.

El líder parcial es Bayern, quien acumula 17 puntos, los mismos que su perseguidor y próximo rival, pero quien cuenta con una mejor diferencia de gol es el equipo del que hace parte el guajiro Díaz.

Bundesliga 2026/27 Tabla de posiciones · Previo a la fecha 8 # Equipo J G E P GF GC DG Pts 1 Bayern Múnich 7 5 2 0 25 6 +19 17 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 12 4 +8 17 3 SC Freiburg 7 4 1 2 16 9 +7 13 4 Bayer Leverkusen 7 4 1 2 16 12 +4 13 5 RB Leipzig 7 4 0 3 20 11 +9 12 6 Werder Bremen 7 3 3 1 15 14 +1 12 7 Mainz 05 7 3 1 3 16 13 +3 10 8 SV Elversberg 7 3 1 3 12 15 -3 10 9 FC Augsburg 7 2 3 2 17 13 +4 9 10 Hoffenheim 7 3 0 4 14 14 0 9 11 Hamburgo SV 7 3 0 4 6 16 -10 9 12 FC Colonia 7 2 2 3 8 11 -3 8 13 SC Paderborn 7 2 2 3 6 9 -3 8 14 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 10 17 -7 8 15 VfB Stuttgart 7 2 0 5 10 13 -3 6 16 Schalke 04 7 1 3 3 4 7 -3 6 17 Union Berlín 7 1 3 3 6 18 -12 6 18 Borussia M'gladbach 7 1 0 6 11 22 -11 3 Champions League Europa League Conference League Zona de descenso J: Jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de gol.

Justo ahí es que radica la importancia de los próximos tres puntos que estarán en juego. En caso tal de que los de Múnich ganen, tomarán ventaja en la cima; en cambio, de triunfar los de Dortmund, arrebatarán la cima a los otros.

En Colombia, las acciones del juego se podrán seguir en vivo por la señal de ESPN y Disney+.

El Balón de Oro ante su público

En la presente semana le fue entregado al goleador inglés Harry Kane el Balón de Oro como mejor jugador de la campaña inmediatamente anterior.

El reconocimiento tomó por sorpresa al futbolista, así como a buena parte del mundo del deporte, al vencer a rivales de la talla de Lamine Yamal y Kylian Mbappé en la votación administrada por la revista France Football.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Dicho clásico con Bayern Múnich será el primer partido que juegue Kane con el rótulo de ser el mejor futbolista del planeta.

Un día después de la entrega del galardón, Bayern tuvo acción en Copa de Alemania, pero el ‘huracán’ no vio minutos.

Se espera que la afición roja le rinda homenaje a su delantero estrella, quien viene de una campaña de ensueño y espera concluir la presente con más goles, títulos, entre otros reconocimientos individuales.