Primer DT que responde por su fichaje con Junior de Barranquilla: “No es la primera vez”

Sondeos van y vienen durante los últimos días relacionando al Junior de Barranquilla con un nuevo técnico para 2027.

Si bien Sebastián Viera aún permanece en el cargo, lo que se anticipa es que al término de su vínculo al finales de este año deje la institución para darle paso a otro DT con renombre, ganador y que le ayude al club a recobrar su protagonismo.

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En la lista de posibles candidatos hay varios nombres: Sebastián Beccacece fue uno de los mencionados, también estuvo Jorge Bava y el último internacional del que se llegó a hablar fue de Gustavo Costas.

Ninguno de esos de nacionalidad colombiana. Sin embargo, en silencio uno cafetero estaría tomando fuerza y en el país donde actualmente trabaja temen por su salida. Se trata de Alejandro Restrepo, hoy día con Bolivar de Bolivia.

Dicho entrenador que cuenta con pasos en la Liga BetPlay con Deportivo Pereira e Independiente Medellín se refirió al rumor en las últimas horas.

Alejandro Restrepo, técnico colombiano que ha sumado experiencia en Colombia, Perú y Bolivia. Foto: Getty Images

“No es la primera vez”

Durante una entrevista entregada a Deportes Total de Bolivia, al estratega se le vio tranquilo al dar la respuesta de esa posibolidad: “La verdad son cosas que el entrenador y el entorno tiene que saber convivir con ellas. No es la primera vez que pasa”.

Restrepo no se anticipa a nada y, por el contrario, toma con calma que le relacionen con otros equipos: “Ya estando en Colombia, en los distintos clubes, siempre salía una noticia de que iba para un lugar, que iba para el otro. Incluso yo estando en Alianza Lima, en un par de equipos grandes también de mi país”.

Sin haber recibido una oferta formal de Junior de Barranquilla que lo ponga a pensar, a su actual club le muestra “compromiso” y fidelidad.

🤔 Alejandro Restrepo fue indagado por Junior 🔴⚪️🦈, en Bolivia 🇧🇴 salta la noticia y enseguida fue indagado… dice que su presente y compromiso sigue siendo con Bolivar con el cual tiene contrato hasta 2027… Yo tengo un nombre del FPC… que aún no ha salido del todo por la actualidad del equipo que está dirigiendo ahora mismo… pero 👀 — DlaRans (@DlaRans_) October 29, 2026

“Lo importante es tener los pies en la tierra, saber el compromiso que adquirió cuando buscó como Bolívar, confió en nosotros. Creo que el trabajo habla por nosotros, se ha hecho, no solamente lo que hemos, yo creo que lo que más hay que mirar es el día a día y el compromiso acá”, zanjó.

“Muy contentos en el país que nos ha dado la oportunidad de volver a trabajar y creo que nos está dando las herramientas para hacerlo. Hoy estamos enfocados en rematar bien el campeonato”, del objetivo que tiene a corto plazo junto a su staff.

Sin cerrarse a ninguna posibilidad, también dio muestras de dejar la puerta entreabierta en caso de aparecer algo mejor.

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“Sabemos cómo es este entorno fútbol, que en cualquier momento pueden quedar oportunidades, para los entrenadores, para los jugadores. Eso es una cosa normal, pero hoy estamos enfocados, toda nuestra ilusión está acá en Bolívar”, precisó.

Para terminar aclaró el vínculo contractual que tiene firmado, mismo que Junior deberá romper si su propósito es quedarse con Restrepo.

“Nosotros tenemos contrato con la institución hasta julio del siguiente año y estamos enfocados en conseguir los objetivos. Después todo lo otro es fútbol. Son las oportunidades que en un momento pueden venir, las situaciones que se pueden dar”, acabó diciendo Alejandro.