Ryan Castro destapa sorpresa que emociona a sus fans antes de su concierto ‘Awooween’ en Bogotá

Poco antes de su esperado concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, programado para este 31 de octubre en Bogotá, Ryan Castro llenó de emoción a sus fanáticos con una sorpresa que eleva sus expectativas sobre el show.

Se trata del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Brincaito’, un tema de reguetón lleno de ritmo y energía que recupera los sonidos y la identidad musical de su era El Cantante del Ghetto.

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El videoclip oficial de la canción fue presentado durante la noche del jueves 29 de octubre, con una propuesta audiovisual en la que predominan el perreo y los sonidos urbanos que han definido buena parte del estilo musical del artista.

Con esta nueva propuesta el objetivo es mantener la línea de sus más recientes apuestas musicales, entre ellas ‘La Sapió’ y ‘Mentira’, sencillo que realizó en colaboración con Feid, reconectando al público con la esencia callejera de sus primeros éxitos, mientras continúa mostrando su evolución artística.

Este tema musical fue expuesto por Ryan Castro por primera vez durante un evento exclusivo de Spotify para sus fanáticos en Bogotá, organizado para celebrar su trayectoria, donde sorprendió a los asistentes interpretando el tema en vivo.

A partir de ese momento, el artista empezó a compartir a través de sus redes sociales algunos fragmentos de la canción y hasta se animó a incluirla en algunas de sus presentaciones. Por esta razón, sus seguidores en Colombia esperan que ‘Brincaito’ forme parte del repertorio de su concierto Awooween en Bogotá, un show que agotó todas sus entradas en apenas una hora.

Este espectáculo, con la boletería completamente agotada, también representa un nuevo logro para Castro, pues durante 2026 ha llevado sus conciertos a importantes estadios del país, con presentaciones en Medellín, Bucaramanga y Cali.

De esta manera, el reguetonero continúa consolidándose como uno de los artistas con mayor poder de convocatoria en los escenarios colombianos. Además, se alista para llevar su música a Estados Unidos con dos importantes presentaciones como parte de su gira Los Chorros Con Richy Tour, presentada por The Touring Co, con la que cerrará el año.

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El próximo 12 de diciembre, Ryan Castro llegará al legendario Madison Square Garden de Nueva York, donde también logró agotar todas las entradas en tan solo un día, marcando otro gran hito en su creciente presencia en el mercado estadounidense.

Posteriormente, se presentará en el Kaseya Center de Miami el 19 de diciembre, dos shows que llevarán a los escenarios estadounidenses a Richy, su tradicional alter ego, para protagonizar dos de los conciertos más importantes de su carrera como artista principal.