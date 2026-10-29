Junior de Barranquilla no logró el tricampeonato que se trazó en el fútbol colombiano para el 2026-II.

Alfredo Arias fue el primer técnico que tuvo el rojiblanco en el semestre y, ante un mal inicio de campaña, fue removido para contratar al ídolo del arco, Sebastián Viera.

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Si bien el uruguayo en el campo durante su época de futbolista llenó de alegrias a la afición, en la dirección técnica existían muchas dudas de su capacidad. Es más, aún existen y por eso se relaciona dos nombres como reemplazos para 2027.

Lista de posibles candidatos a DT en Junior

Durante la semana pasada se habló de Sebastián Beccacece, argentino, exentrenador de la selección de Ecuador durante el Mundial 2026. Dicho DT de apenas 45 años cuenta con amplio recorrido nacional e internacional.

Su máximo título ha sido la conquista de la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2021.

También cuenta con consagraciones siendo asistente técnico en Universidad de Chile y la selección de dicho país. Entre los trofeos más importantes está Primera División y Copa con la Universidad de Chile.

Sebastián Beccacece, extécnico de la selección de Ecuador. Foto: AFP

Con este club también tiene en su palmares haber ganado la Copa Sudamericana de 2011. Mientras que con la selección austral fue ganador de la Copa América en la época dorada de estos en 2015.

En medio de dicho rumor, en las últimas horas desde Uruguay ha surgido otro que relaciona al extécnico campeón con Independiente Santa Fe, Jorge Bava, con Junior para la próxima temporada.

“Jorge Bava vuelve a ser candidato para dirigir Junior de Barranquilla. A esta hora se evalúa la posibilidad”, publicó el periodista Fabián Bertolini, de El Espestador Deportes en suelo uruguayo.

En caso tal de ser verídica dicha información, se abre un nuevo capítulo en cuanto a la contratación de entrenador para el equipo rojiblanco. También habrá que ver con lupa la decisión con el actual DT, Viera, quien cuenta con contrato hasta fin del año en curso.

Futuro incierto

Después de haberse confirmado la eliminación de Junior de las finales tras empatar con Boyacá Chicó el pasado martes en Tunja, un colaborador del uruguayo hizo referencia al futuro del cuerpo técnico.

“Nosotros tenemos contrato hasta fin de año. En ese sentido, no lo hemos hablado con Sebastián porque lo que primaba era la clasificación; en ningún momento se nos pasó por la mente que íbamos a quedar afuera”, respondió Mario Viera, quien hace de asistente del número uno.

“Nunca perdimos las esperanzas, a pesar de que fueran matemáticas, de que podríamos clasificar y aparte por antecedentes anteriores. Esta vez no sucedió por fútbol y se dio de esta forma. Nos mató un poco la ansiedad y el resultado no alcanzó para seguir peleando”, resumió de lo que fue la frustrante eliminación de las finales para el vigente campeón colombiano.