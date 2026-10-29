Jhon Jáder Durán ha sido polémico en su carrera deportiva. Su temperamento fuerte le ha traído consigo más de un problema; sin embargo, en esta oportunidad no se ha identificado con claridad que el atacante colombiano tenga grado de responsabilidad en lo que se le acusa.

Desde el partido pasado contra Santa Clara, jugado el pasado lunes, a Durán le han señalado por supuestamente forzar a ganarse una roja al término del partido. Sus rivales lo increparon, pero no se ve con claridad en las grabaciones que el colombiano haga algo como para recibir la roja.

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Benfica, desde que acabó el partido, ha estado en contra de los juzgamientos a su futbolista. Es más, pidieron que le fuera limpiada la tarjeta para poder tenerlo a disposición en los próximos partidos.

Jugará, pero será investigado exhaustivamente

Este viernes, 29 de octubre, Benfica y Durán tienen previsto jugar desde las 3:45 p. m. por Copa de la Liga de Portugal frente a Gil Vicente. Es el partido válido para los cuartos de final de dicho certamen.

En la previa se llegó a pensar que el colombiano iba a poder estar, pero finalmente su castigo fue suspendido mientras realizan una “investigación exhaustiva” para determinar el grado de responsabilidad o no en la expulsión mencionada.

Jhon Jáder Durán, delantero del Benfica Foto: Getty Images

El tiempo para conocer la resolución a este pleito será de “15 días”, según se pudo conocer por información suministrada por el medio O Jogo.

“El jugador colombiano podrá jugar. Sin embargo, hay un plazo de 15 días antes de que se conozca la decisión final sobre cualquier posible sanción”, publicaron recientemente.

Su DT pide pruebas para castigarlo

En rueda de prensa, el director técnico exigió que las grabaciones clarificaran el motivo por el que Durán terminó recibiendo la roja. Para el jefe del colombiano no existió razón de peso para ello.

“Ustedes en Sport TV tienen las imágenes y espero que las muestren todas. Entonces veremos qué hizo Durán”, cuestionó de entrada.

Benfica, Caso, J. Durán, 96m Jhon Durán recebe cartão vermelho por confronto com outro jogador. #LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA9 #CDSCSLB #CDSC #SLB https://t.co/fLAz3rkr8l — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) October 26, 2026

“No he visto todas las imágenes; espero que las tengan todas y que no tarden tres días en mostrar una imagen desde la grada, como ya ha sucedido. Espero que lo muestren todo”, exigió molesto por la salida injustificada de su jugador.

Apoyando la versión dada por Jhon, Silva afirmó: “Tengo que creerle a Durán, quien dijo que no hizo nada. Si recibió tarjeta roja por no hacer nada, espero que tengan el valor de quitársela”.

O Jogo, medio deportivo del país luso, ha dado a conocer que Benfica meterá las manos por Jhon Durán para que le sea borrada la roja impuesta una vez se dio el pitazo final.

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Según lo manifestado por el medio: “El Benfica no acepta la expulsión de Jhon Durán contra Santa Clara y exigirá al Comité Disciplinario que revoque la suspensión del delantero colombiano. El club considera que las imágenes televisivas del incidente no muestran ninguna conducta que justifique la tarjeta roja mostrada al final del partido”.

¿Cuándo habrá resolución al caso?

Se estima que hacia mediados de noviembre se sepa con claridad si Durán es culpable. En caso de que no sea así, quedará exento de pagar cualquier tipo de castigo en suelo luso.