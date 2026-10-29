Tan solo 15 goles le restan a Cristiano Ronaldo para llegar a la increíble cifra de 1.000 goles anotados en su carrera profesional.

Durante este jueves, el astro portugués anotó triplete con Al-Nassr, en lo que fue goleada por 5-3 frente al Al-Kholood Club en el marco de una fecha más de la Primera División de Arabia Saudita.

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La actuación del delantero portugués empezó a resonar más desde el minuto 66, cuando marcó el que a esa altura era el tercero para los suyos. Después, al 72′ y 81′, respectivamente, completó la faena que lo hizo llegar a 985 goles marcados en su trayectoria.

Cristiano está en camino de convertirse en el primer jugador en la historia en llegar a la cifra redonda de 1.000 anotaciones marcadas. Será cuestión de partidos nada más y, posiblemente, antes del cierre del año en curso logre el objetivo que persigue desde hace años.

د’66 ⚽️ د’72 ⚽️ د’81 ⚽️ خلال 15 دقيقة، الأسطورة كريستيانو رونالدو يسجّل أول ثلاثية له هذا الموسم 🔥🐐 #النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/dvhjxJ7zxq — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

Al término del más reciente partido, se le notó complacido de seguir vigente. Con sus compañeros de equipo tuvo saludos y muestras de cariño que afianzan el gran momento que vive la estrella de 41 años.

Día casi perfecto para CR7

Una calificación de 9.5 puntos quedó para Cristiano después del más reciente partido. A nada estuvo de firmar un partido perfecto, tras anotar triplete y dar espectáculo en casa del equipo que es local en King Fahd.

Mantiene al acecho de la cima

Con este resultado, el conjunto de Riad llegó a 28 puntos en 11 partidos, producto de nueve victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, todavía no ocupa el primer puesto: comparte puntaje con Al-Qadsiah, que lidera por diferencia de goles, mientras Al-Hilal suma 27 unidades, aunque con un encuentro menos.

Tabla de posiciones de la Liga Saudí 2026-2027 Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Al-Hilal 10 9 0 1 30 9 +21 27 2 Al-Nassr 10 8 1 1 23 8 +15 25 3 Al-Qadsiah 11 8 1 2 26 12 +14 25 4 Al-Ittihad 10 7 2 1 20 10 +10 23 5 Al-Ahli 10 7 0 3 27 13 +14 21 6 Neom SC 11 6 1 4 16 9 +7 19 7 Al-Ettifaq 11 5 3 3 17 16 +1 18 8 Al-Diriyah 11 4 3 4 9 11 -2 15 9 Al-Kholood 10 3 3 4 14 21 -7 12 10 Al-Khaleej 11 2 6 3 10 17 -7 12 11 Al-Riyadh 10 3 3 4 11 19 -8 12 12 Al-Shabab 10 2 5 3 14 14 0 11 13 Al-Hazem 11 2 4 5 12 16 -4 10 14 Al-Faisaly 11 2 4 5 12 20 -8 10 15 Al-Fayha 11 1 5 5 12 19 -7 8 16 Al-Fateh 11 1 3 7 10 23 -13 6 17 Al-Taawoun 11 0 4 7 5 19 -14 4 18 Abha 10 0 2 8 6 18 -12 2 PJ: partidos jugados | G: ganados | E: empatados | P: perdidos | GF: goles a favor | GC: goles en contra | DG: diferencia de gol | Pts.: puntos.

La victoria confirma el poder ofensivo de Al-Nassr, que también contó con el aporte de Angelo y Sadio Mané. João Félix fue otra de las figuras al entregar cuatro asistencias durante el compromiso.

La disputa sigue abierta y cada jornada puede modificar el orden de una clasificación que promete emociones en la lucha por la corona saudí.

Para Al-Nassr ahora viene su compromiso con la Liga de Campeones de la AFC que disputará el próximo lunes, 2 de noviembre, desde las 8:45 a. m.

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Luego de eso, hacia el día seis del próximo mes se medirá con Al-Hazm en otra fecha del rentado local. Ese juego está previsto para las 9:55 a. m., siendo clave en busca de asumir el liderato.

Hasta ahora, el equipo de CR7 lleva jugados 11 partidos, uno menos que Al Qadisiya, que tiene 12. En caso de que Al-Nassr se ponga al día y logre sumar los tres puntos pendientes, se perfilará a la conquista del trofeo que le ha sido esquivo a Ronaldo desde su llegada a Medio Oriente.