Jugador con proceso en Selección Colombia pegaría la vuelta desde Europa: club mexicano lo quiere

Nelson Deossa, volante de 26 años que juega en Real Betis de España, está en el radar del Club América de México. Así lo confirmó el propio presidente de las águilas, Santiago Bolaños, insistiendo en que para el próximo mercado de fichajes intentarían ficharlo.

Nelson Deossa, volante colombiano al servicio del Real Betis. Foto: Sportsfile via Getty Images

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“Sí, un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana (...) Desafortunadamente, se presentó la oportunidad de (Luis) Chávez y la oportunidad de (Nelson) Deossa, no pudimos cerrar a ninguno por diferentes factores, pero ahora en diciembre trataremos, si no son ellos dos alguien más que pueda llegar a llenar ese hueco para estar completos”, le dijo Bolaños a TUDN.

Nelson Deossa, un nombre que integró el proceso de Néstor Lorenzo

Para otubre de 2024, en el marco de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, incluyó a Nelson Deossa en la lista de convocados para enfrentar a Bolivia y Chile.

Por aquel entonces, Nelson Deossa jugaba en Pachuca de México. Sin embargo, no sumó minutos en el combinado cafetero, y aunque integró aquella convocatoria, luego no volvió a ser tenido en cuenta.

El futuro del volante de 26 años ha sido tema de conversación desde 2025, pues un par de inconvenientes dejaron en duda su continuidad en Real Betis. Ahora, parece que América de México es una posibilidad latente para que tenga un nuevo aire en su carrera deportiva.

El extinto Atlético Huila, Estudiantes de La Plata (Argentina), Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Pachuca (México), Monterrey (México) y Real Betis (España) son los equipos donde ha jugado Nelson Deossa, hasta ahora, en su carrera.

Según Transfermarkt, Deossa tiene un valor en el mercado de 9 millones de euros. Además, el colombiano firmó contrato con Real Betis hasta junio de 2030. Por tanto, si Club América o cualquier otro equipo desea fichar al colombiano, podrá hacerlo desembolsando una importante cantidad de dinero. Eso, o solicitándolo a préstamo.