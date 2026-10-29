Jim Velásquez destapó verdad sobre su matrimonio con Alina Lozano y reveló si fue real: “No necesitamos divorcio”

Desde que hicieron pública su relación, Alina Lozano y Jim Velásquez despertaron curiosidad entre los seguidores de la farándula colombiana por la considerable diferencia de edad que existe entre ellos. La expareja ganó visibilidad en redes sociales al publicar escenas de su vida en común, compartir experiencias personales y mostrar ante sus seguidores algunos detalles de la dinámica de su vínculo sentimental.

Jim Velásquez habló sobre la ruptura con Alina Lozano y fue claro sobre su decisión: “Soy tu esposo, no soy tu empleado”

Luego de que se hiciera pública la separación, Alina Lozano se pronunció en sus redes sociales y ofreció su perspectiva sobre el fin de la relación con Jim Velásquez, al referirse a las circunstancias que habrían influido en la ruptura.

Por su parte, el creador de contenido decidió abordar el tema a través de su canal de YouTube, donde publicó un video para explicar su versión de los hechos. En la grabación, Jim relató una discusión relacionada con la decisión de poner fin al vínculo sentimental, un episodio que llamó la atención de sus seguidores y provocó diversas reacciones en las plataformas digitales.

No obstante, el contenido que subió dejó sin palabras a más de uno, ya que destapó la verdad de su relación amorosa. El influencer dijo que hay un detalle de este asunto; se enfocó en lo que atravesaron cuando tomaron caminos distintos.

Según mencionó, su matrimonio no era válido legalmente, pues nunca firmaron un acta y su boda fue algo simbólico.

Jim Velásquez apuntó que su primera ceremonia matrimonial fue oficiada por su madre, quien apoyó la idea de que se hiciera frente al mar de una manera especial.

“Mi mamá nos va a hacer la ceremonia frente al mar. Ella nos va a bendecir el matrimonio y ya”, comentó.

En la segunda boda, donde hubo más de 200 invitados y una preparación especial, participó un sacerdote y se realizó una misa; no hubo compromiso civil que validara.

“A pesar de ser un sacerdote católico, de celebrarse una misa, fue una bendición simbólica”, agregó.

El creador de contenido se defendió y expresó que no quisieron casarse legalmente para evitar temas económicos, por lo que accedieron a algo más espiritual y emocional. “No queríamos que la gente pensara que yo me estaba casando con ella solo por interés, porque tuviésemos repartición de bienes cuando nos llegáramos a separar”, aseguró.

“Es por eso que no nos hemos divorciado, porque no necesitamos divorcio”, concluyó.