A través de un comunicado oficial, Millonarios se pronunció sobre la Sentencia T-324 de 2026 emitida por la Corte Constitucional. Dicho caso está relacionado con la acción de tutela que presentó un hincha embajador después de que las autoridades y personal logístico le prohibieran ingresar pancartas contra la dirigencia del club en julio de 2025.

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“Millonarios FC informa que, en cumplimiento de la Sentencia T-324 de 2026 de la Corte Constitucional, Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. reconoce que la restricción impuesta por el PMU a las pancartas objeto de dicha tutela fue incompatible con las garantías constitucionales de la libertad”, apuntó el cuadro capitalino en su cuenta oficial.

De esta manera, Millonarios cumplió con la orden judicial que le había dado la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional y reconoció que se vulneró el derecho del hincha a su libre expresión dentro del Estadio El Campín.

La principal consecuencia de este fallo es que, desde el pasado 13 de octubre en adelante, los hinchas de Millonarios y otros clubes del FPC podrán manifestarse en desacuerdo con los directivos utilizando pancartas o carteleras dentro del escenario.

Detalles de la acción de tutela

Este caso se remonta al 28 de julio del 2025, es decir, hace más de un año, cuando un grupo de hinchas de Millonarios quisieron ingresar al Estadio El Campín con mensajes alusivos al manejo administrativo y deportivo del club.

Según el relato de los hechos, “las autoridades accionadas retuvieron elementos de animación como banderas, frentes y trapos relacionados con una ‘protesta pacífica’ de un grupo de hinchas del club Millonarios sobre la ‘situación actual’ del equipo. En concreto, afirmó que dichas entidades impidieron el ingreso de las tres pancartas”.

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Las pancartas contenían los siguientes mensajes, de acuerdo a la tutela interpuesta por el hincha identificado como Erik Saavedra Bustos:

“Club gigante, dirigentes mediocres”.

“Jueguen como cobran”.

“Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero”.

Trapo con la frase "jueguen como cobran", expuesto por la hinchada de Millonarios FC Foto: Cristian Bayona

Después de un largo proceso legal que tuvo sentencia el pasado 13 de octubre, la Corte Constitucional determinó cinco medidas: