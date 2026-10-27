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Revelan por qué se habría caído la venta de Millonarios: dos razones acabarían el negocio

Periodistas cercanos a la información de Millonarios revelaron qué razones habría detrás de la caída del negocio; una de ellas tendría que ver con El Campín.

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Redacción Deportes
27 de octubre de 2026 a las 4:26 p. m.
Daniel Ruiz, futbolista de Millonarios FC.
Daniel Ruiz, futbolista de Millonarios FC. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

A lo largo del segundo semestre de 2026, la prensa deportiva en Colombia ha estado hablando de una posible venta de Millonarios FC, cuyo accionista mayoritario es Amber Capital en poco más del 86 %, aproximadamente.

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Sin embargo, con el pasar de las semanas, el negocio de venta de Millonarios estaría caído, al menos para una empresa que habría estado interesada en comprar al cuadro embajador.

Antonio Casale, periodista cercano a la actualidad de Millonarios, lo informó así en su cuenta de X, el pasado 26 de octubre: “Estamos en capacidad de informar que Kapital Football Group se retira de la negociación de la compra de Millonarios. No hubo claridad por parte del club en varios aspectos y les parece ALTAMENTE INQUIETANTE el tema del estadio. A pesar de haber completado todos los requisitos, se retiran de la negociación”.

Problemas con El Campín impedirían la venta de Millonarios

El 13 de octubre de 2026, la problemática por el estado de la grama de El Campín de Bogotá alcanzó uno de sus puntos máximos. Ese día, a tan solo minutos de arrancar el juego entre Millonarios y Once Caldas, los árbitros decidieron cancelar el compromiso, debido al mal estado del terreno de juego, adjuntando videos evidencia.

De ahí en adelante, casi todo el mes de octubre de 2026 ha tenido como tema central a Sencia, empresa privada encargada de administrar El Campín, debido a los conciertos que han permitido en el Coloso de la 57 y que impedirían una buena recuperación de la grama ante el mal estado evidente.

Todo apunta a que esa sería una de las razones principales para la no venta de Millonarios, presuntamente, a Kapital Football Group, un grupo multiclub dedicado a la inversión y administración deportiva, financiado con capital privado.

Con base en la información de Casale, el periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM Más Fútbol, comentó: “Muchas de las cosas que él (Casale) dice, mi fuente también me las corrobora. Por ejemplo, que la gente de Kapital sí estaba inquieta por el tema estadio”.

“Que le dijeron a Millonarios: ‘Dígame cómo es el tema del estadio’. ¿Y qué les respondió Millonarios? ‘No, es que eso no depende de nosotros. Nosotros no estamos construyendo el estadio, no tenemos nada que ver con el estadio desde el punto de vista de construcción. Nosotros simplemente lo alquilamos para nuestros partidos’. Eso tenía inquieta a la gente”, añadió el periodista deportivo.

¿Tema económico influyó para la posible no venta de Millonarios?

Cadavid citó a una de sus fuentes y expuso otro ítem que habría influido para que el negocio no se diera: “Hay otra versión que también habla, o suma, que Kapital había hecho ya una oferta por un dinero, y que desde la Junta Directiva de Millonarios dijeron ‘no, con esa plata no estamos de acuerdo’. Son dos versiones. No significan que las dos no puedan estar, simplemente en una no me hablaron del tema plata, sino que hoy, que ya tenían que aparecer con la oferta real, dijeron: ‘Nos bajamos’”.