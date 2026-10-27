En Londres, durante el lunes pasado, se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2026, que ganó el inglés del Bayern Múnich, Harry Kane.

Luis Díaz asistió al evento junto a su esposa y otros compañeros del cuadro bávaro.

En cierto momento, los medios, creadores de contenido y demás personalidades del fútbol que estaban allí tuvieron la chance de interactuar. Ibai Llanos, streamer español, logró un mano a mano con el guajiro.

🇨🇴🥊🔥 “Daniel Muñoz, un gran amigo mío, pero que quiero DARLE UNOS CORTITOS. Le gano 100%” JAJA, Luis Díaz sobre con quién se subiría a un COMBATE DE BOXEO. 🤣 https://t.co/PO5g1Z4VV9 — Toque Sports (@ToqueSports) October 27, 2026

Durante los minutos que compartieron, el ibérico le preguntó a Lucho que, de tener la oportunidad de ir a una velada de boxeo, “¿contra quién te pegarías?”.

Después de algunas risas, Luis Díaz no dudó para responder: “Puede ser un buen amigo mío, que quiero darle unos cortitos… Daniel Muñoz”.

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Tras admitir el nombre, se sintió confiado de una victoria si se subiera con el de Nottingham Forest a un cuadrilátero: “Le gano, 100 %”.

Dicha declaración entregada por el atacante del Bayern Múnich se hizo viral en las redes sociales.

Cabe aclarar que se dio en un ambiente distendido y con tinte gracioso en medio de la gala del Balón de Oro.

Díaz vivió una noche feliz

A Lucho, la entrega del Balón de Oro lo llevó a un escenario en el que no había estado. Esa primera experiencia fue especial, sobre todo porque su compañero de club ganó el galardón de mayor importancia entre todas las categorías.

Aunque el guajiro no fue propiamente el ganador, expresó sentirse “muy orgulloso de que haya salido ganador Harry, se lo merece, es un gran jugador, una gran persona, un chico que hace todo bien, lo felicito”, dijo Díaz en diálogo con DAZN.

👏🏼🔥 “HARRY HACE TODO BIEN (…) Me pone orgulloso saber que aportamos para que él pudiera ganar el balón de oro” 🗣️ Luis Díaz sobre Harry Kane. https://t.co/BHOJsBHT23 — Toque Sports (@ToqueSports) October 27, 2026

Resaltando al inglés por lo que ve de él en el día a día, apuntó: “Tenerlo de compañero es increíble, no sabes lo que es. Hace todo bien, es un ser humano muy especial para nosotros; te ayuda cuando necesitas, está pendiente de unos detalles que pocos ven”.

“Lo merece. Me hace mucho más orgulloso saber que aportamos para que él ganara el Balón de Oro”, agregó, sintiéndose parte de la conquista del galardón.

Kane le regresó los agradecimientos

Durante el discurso que dio el gran vencedor de la noche, la mención a Luis Díaz llamó de manera poderosa la atención.

“Gracias a mis compañeros de equipo, hay algunos acá esta noche como Michael (Olise), Upa (Dayot Upamecano), Lucho (Luis Díaz), Lenny (Lennart Karl). Sin ustedes y sin la ayuda del resto del equipo no hubiera podido ganar este premio”, resaltó sobre el trabajo de otros que contribuyó para su felicidad.

Harry Kane con Luis Díaz, además de otros jugadores del Bayern Múnich de Alemania, en la gala del Balón de Oro 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

“La forma en la que me motivaron, la forma en la que competimos, cómo nos entrenamos cada semana me hace ser mejor jugador y me hace mejorar”, dijo sobre la magistral temporada pasada que forjaron juntos en el Bayern Múnich.

Para este miércoles se tiene previsto que Kane se estrene en campo como mejor jugador del mundo. Será en el partido de la Copa de Alemania vs. FC Magdeburg, válido por la segunda ronda del torneo.