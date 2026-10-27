¿Quién fue Mao Zedong?: Kylian Mbappé lo ofendió, perdió millonarios contratos en segundos y quedó vetado en China

Kylian Mbappé, futbolista francés, dijo este martes estar “sinceramente arrepentido” por sus “declaraciones torpes” sobre el histórico líder chino Mao Zedong, tras una oleada de críticas y la cancelación de contratos publicitarios en China.

Los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground, anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé. Afirmaron tener una “tolerancia cero” ante actos y declaraciones “que hieran los sentimientos nacionales”.

Otra consecuencia inmediata fue el anuncio del grupo audiovisual estatal chino CMG, que controla la televisión pública CCTV y que confirmó el martes haber suspendido la retransmisión de partidos de LaLiga española además de “todos los partidos y anuncios publicitarios que impliquen al jugador”, después de unas declaraciones “muy graves”.

Kylian Mbappé genera rechazo en China por comentario sobre Mao Zendong: salió a pedir perdón

El motivo: la difusión en las redes sociales de una grabación en la que el delantero del Real Madrid habla sobre los memes de los que es objeto. En él, dice que el más gracioso que ha visto es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es “un dictador chino”.

Su comentario parece hacer referencia a un meme que muestra el rostro del jugador superpuesto a una imagen del antiguo líder chino Mao Zedong. “Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”, declaró este martes el jugador en un comunicado en francés, inglés y mandarín.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo”, continuó.

Vista general de la Puerta de Tiananmén, con el retrato de Mao Zedong, en la plaza de Tiananmén, durante la celebración de la sesión parlamentaria anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China en Pekín, el 9 de marzo de 2026. Stringer / Anadolu (Foto de Anadolu vía AFP) Foto: Anadolu via AFP

Pero el portavoz de la cancillería del país asiático, Guo Jiakun, consideró natural en una rueda de prensa este martes el repudio de todos los chinos a las declaraciones. “Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china”, dijo.

LaLiga lamentó “profundamente” las declaraciones del delantero francés y ofreció “disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos”, según afirmó el presidente de la entidad, Javier Tebas, en un comunicado del campeonato español de fútbol.

“Línea roja”

El capitán de la selección francesa es blanco constante de montajes en los que lo comparan con figuras históricas. Sin embargo, el meme que generó la polémica entre los chinos se refiere a un personaje central de la historia del gigante asiático, siempre descrito y venerado oficialmente como un héroe.

El Gran Timonel, fallecido en 1976, fue el líder de la Revolución china y proclamó la República Popular en 1949.

Un vendedor sostiene un cartel del fallecido líder comunista Mao Zedong en Pekín el 8 de septiembre de 2026, un día antes del 50.º aniversario de su muerte. (Foto de ADEK BERRY / AFP) Foto: AFP

El video provocó en las redes sociales reacciones que reflejan la delicadeza del tema y que están a la altura de la fama del deportista. “Las bebidas Dongpeng ponen fin a la colaboración con Mbappé” se convirtió en el tema más comentado en la red social Weibo, con 430 millones de visitas. “Algunos dirán: ¿cómo ocurre esto en otros países? Pero, en China, se trata de comentarios inapropiados y extremadamente graves que han cruzado la línea roja", comentó un usuario. “Nunca más compraré productos de Dongpeng o Mengniu si no se emprenden acciones legales” contra el jugador para reclamar una indemnización, añadió otro.

Dongqiudi, un sitio web especializado en fútbol, criticó el lunes por la noche estas palabras tan “ofensivas para China y el pueblo chino” que prefirió no traducirlas.

Mbappé es sumamente popular en China, donde el fútbol despierta un gran entusiasmo a pesar de los escasos resultados de la selección nacional, que no se ha clasificado para la Copa del Mundo desde su única participación en 2002. Allí se siguen de cerca las hazañas y la vida de las grandes figuras del fútbol.

Vetado en RedNote

Mbappé tiene un millón de seguidores en Weibo y 1,1 millones en Xiaohongshu, otra red social también conocida como RedNote o el Instagram chino.

Durante la última Copa del Mundo, las marcas que ahora le dieron la espalda difundieron ampliamente anuncios que utilizaban su imagen y que fueron generados por inteligencia artificial.

A Mbappé ahora se le ha prohibido publicar en Xiaohongshu “por violar las reglas de la comunidad”, indicó el martes la cuenta asociada a su nombre en la red social.

SHAOSHAN, CHINA - 8 DE SEPTIEMBRE: Varias personas portan una fotografía del fallecido líder chino Mao Zedong mientras le rinden homenaje frente a una estatua de bronce suya, poco antes del inicio del 50.º aniversario de su muerte, al final de la jornada del 8 de septiembre de 2026, en su ciudad natal de Shaoshan, provincia de Hunan, China. Mao, revolucionario comunista chino y fundador de la República Popular China, gobernó el país desde su fundación en 1949 hasta su muerte en 1976. (Foto de Kevin Frayer/Getty Images) (Foto de KEVIN FRAYER / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images vía AFP) Foto: Getty Images via AFP

El nombre o los rasgos de Mbappé se han asociado comúnmente con figuras autoritarias en las redes sociales debido a la influencia que se le atribuye en el vestuario. La oleada de críticas en China llega al día siguiente de su decepción en el Balón de Oro 2026, otorgado al delantero inglés Harry Kane.

Antes de Mbappé, otros grandes deportistas han sufrido fuertes reacciones negativas por comentarios sobre el presidente Xi Jinping, Taiwán o Hong Kong.

¿Quién era?

El 9 de septiembre de 2026, cincuenta años después de su muerte, simpatizantes acérrimos del líder comunista chino Mao Zedong hicieron fila en su pueblo natal para rendirle homenaje, portando retratos, banderas y enormes ofrendas florales.

Mao, fundador de la República Popular China, falleció el 9 de septiembre de 1976, y su vida y legado han sido conmemorados con fervor esta semana por quienes aún lo veneran como un líder visionario.

Mientras China se enfrenta a una desaceleración económica, crece la nostalgia por los ideales igualitarios de Mao, aunque los historiadores también culpan a sus políticas drásticas de una hambruna masiva y de millones de muertes.

Los turistas, muchos de ellos estudiantes universitarios, depositaron coronas de crisantemos, botellas de licor chino y cigarrillos a los pies de una estatua de bronce de Mao de 10 metros de altura en la plaza principal de Shaoshan, en la provincia central de Hunan.

Cientos de visitantes se alinearon en filas cuidadosamente organizadas para inclinarse solemnemente y guardar unos segundos de silencio, mientras que otros posaban para tomarse fotos frente al monumento bajo la mirada de la policía.

Deng, un turista de 28 años, dijo que siente un gran respeto por él. “De repente sentí ganas de venir aquí hoy para conmemorarlo, porque el 50º aniversario es algo que solo ocurre una vez en la vida”, dijo.

La noche anterior, alrededor de 1.000 seguidores, algunos con los trajes cortos estilo túnica que Mao solía usar, celebraron una emotiva ceremonia junto a la estatua.

Entre ellos se veían reliquias de una época pasada: viejos retratos del líder y ejemplares del Libro rojo, una recopilación de sus citas que en su momento fue prácticamente omnipresente en China.

“¡Viva el presidente Mao!”, gritaba el grupo una y otra vez, mientras algunos levantaban los puños al aire y entonaban canciones revolucionarias.

Símbolo

Los recuerdos de Mao están omnipresentes en Shaoshan, impulsado a la fama por el hombre que llegaría a ser conocido como el Gran Timonel.

La ciudad, donde Mao nació en diciembre de 1893, ha sido promocionada por los medios estatales como un destino de “turismo rojo”, parte de la campaña de décadas de Pekín para atraer a turistas fascinados por la historia comunista.

Aunque su legado ha resultado en ocasiones complicado para los líderes centrales del país, Mao sigue siendo un símbolo del Partido Comunista Chino. Su rostro aparece en los billetes, muchos taxistas chinos cuelgan amuletos de buena suerte con su imagen de los retrovisores y un gran retrato suyo ocupa un lugar destacado con vista a la Plaza de Tiananmén en Pekín.

El mandato de Mao, sin embargo, estuvo marcado por decenas de millones de muertes por hambruna durante la campaña de industrialización conocida como El Gran Salto Adelante”y por la sangrienta Revolución Cultural que él mismo orquestó, según historiadores.

Pero aunque el partido reconoció esas décadas como un “error”, a Mao todavía se le presenta como un héroe en la narrativa oficial, y los medios estatales lo aclaman como “un gran revolucionario proletario”.

*Con información de AFP.