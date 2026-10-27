Un Israel profundamente dividido comenzó a votar este martes por primera vez desde los ataques del grupo terrorista Hamás en 2023, en unas elecciones que servirán de veredicto sobre el giro del país a la derecha bajo el mando del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La votación se celebra a la sombra de los tres años de guerras regionales desatadas por los ataques, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y con la seguridad como tema central de la campaña.

Netanyahu ordena “cierre total” de Cisjordania tras ataque armado: “Perseguiremos a los terroristas de Hamás”

Podrán votar unas 7,3 millones de personas. Más de un millón de jóvenes, que según los sondeos se inclinan al centroderecha o a la derecha, pueden acudir a las urnas por primera vez.

Los comicios se celebran en momentos en que Israel parece cada vez más aislado en el escenario mundial tras su campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como el giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel Foto: Getty Images

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu, el primer ministro más longevo del país, codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un político novato y exjefe militar con un talante tranquilo.

“Quiero cambiar nuestro país. Quiero un buen gobierno centrista”, comentó a la AFP Alexandra, de 65 años, en un centro de votación de Jerusalén donde decenas de personas aguardaban para votar en la mañana.

“Esta es la elección más importante porque la mitad del país ha rechazado los valores básicos sobre los cuales se creó el Estado de Israel”, opinó Noam, de 78 años. Él considera que el gobierno amenaza la división de poderes y la igualdad entre todos los ciudadanos.

Donald Trump da su apoyo “pleno y total” a Benjamin Netanyahu de cara a las próximas elecciones en Israel

Netanyahu, de 77 años, ha sido primer ministro de Israel por 19 años de forma discontinua. Centró su campaña en la seguridad y destacó su relación cercana con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Después de los ataques del 7 de octubre de 2023, Netanyahu emprendió una guerra que dejó a Gaza en escombros, ocupó el sur de Líbano y bombardeó a su archirrival Irán con apoyo estadounidense. En casa, los israelíes han sido bombardeados por Irán, Hamás, Hezbolá y los combatientes hutíes de Yemen.

Benjamin Netanyahu busca una nueva reelección. Foto: @netanyahu

“Sin miedo”

Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, dijo que votaría por Netanyahu “porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles”. “Tiene todo el apoyo del gobierno estadounidense” y “creo que es un hombre sin miedo de actuar”, declaró.

Netanyahu volvió al poder en diciembre de 2022, en una coalición que incluye a la extrema derecha ultranacionalista, cuya influencia se ha disparado. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, votó en el asentamiento cisjordano de Kiryat Arba, donde sus seguidores habían instalado afiches y altavoces.

Los beneficios que traerá el restablecimiento de las relaciones con Israel en materia de seguridad y agro tras la visita del canciller Omar Bula

La oposición ha fustigado a los partidos ultraortodoxos que luchan por mantener a los estudiantes judíos religiosos fuera del ejército.

*Con información de AFP.