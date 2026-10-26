Una fuerte polémica internacional se desató en las redes sociales luego de que Donald Trump Jr., hijo del mandatario estadounidense Donald Trump, compartiera una severa publicación orientada contra el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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El mensaje, difundido a través de su cuenta oficial en la plataforma X, compara al jefe de Estado brasileño con el gobernante venezolano Nicolás Maduro y señala que en el futuro enfrentaría un proceso de extradición. Donald Trump Jr. difundió un mensaje en la red social X donde equipara a Lula da Silva con Nicolás Maduro y sugiere su eventual extradición.

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La divulgación de este contenido por parte del entorno directo del presidente estadounidense elevó la tensión diplomática tras la jornada electoral en el país sudamericano, en la que Lula da Silva obtuvo la victoria en segunda vuelta sobre el senador conservador Flávio Bolsonaro por un margen de 4,4 millones de votos.

La publicación generó una amplia ola de reacciones entre usuarios y analistas políticos al coincidir con la postura expresada por la Casa Blanca, desde donde se han formulado duros cuestionamientos hacia la validez del escrutinio en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Cuestionamientos de Washington y la postura de la oposición brasileña

La acción en redes de Trump Jr. se alinea con las declaraciones del propio presidente Donald Trump, quien calificó las elecciones en el país carioca como un certamen “amañado” y “corrupto”, aunque evitó precisar si su administración adoptará medidas directas.

@CoherenciaFavor post says it all. https://t.co/hQe21j5dIN — Martin De Luca (@emd_worldwide) October 25, 2026

Por su parte, la candidatura derrotada de Flávio Bolsonaro anunció que solicitará ante las instancias judiciales la anulación del proceso por presunto abuso de poder político y económico. Las publicaciones del entorno de Trump coincidieron con los cuestionamientos del presidente estadounidense sobre la transparencia de las elecciones.

No obstante la postura del candidato conservador y los señalamientos procedentes de Estados Unidos, el Partido Liberal (PL) de Brasil tomó distancia de las intenciones de impugnación total y oficializó la aceptación de los resultados emitidos por el tribunal electoral.

En paralelo a la discusión política, el senador Bolsonaro enfrenta restricciones judiciales que le prohíben la salida del territorio brasileño e imponen la entrega de sus pasaportes, en el marco de investigaciones adelantadas por la policía por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

*Realizado con información de AFP*