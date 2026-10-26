María Fernanda Cabal reaccionó a la victoria de Lula da Silva y la derrota de Bolsonaro en Brasil: “Sospechoso y muy peligroso”

María Fernanda Cabal reaccionó a la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, marcando de esta forma la derrota de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta.
A través de su cuenta de X, la exsenadora publicó un video en el que calificó como “decepcionante” y “peligroso” lo ocurrido este domingo. “Un juez de la República tuvo la potestad de ampliar la jornada electoral dos horas más”, mencionó.
Desde su punto de vista, esta decisión rompió el “hilo constitucional” y además aseguró que el togado ha sido muy amigo personal del Lula da Silva. “Ya estaba iniciado el conteo y lo frenaron, bastante sospechoso”, dijo.
“Pero ahora miremos las cifras, porque este resultado desafía las matemáticas. En primera vuelta, Bolsonaro tuvo 56.1 millones de votos y Lula 53.8″, agregó.
Decepcionante y peligorosa. Así fueron los resultados de las elecciones en Brasil. La decisión de un juez —amigo personal de Lula- de ampliar la jornada electoral resulta sospechosa.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 26, 2026
El resultado desafía las matemáticas. ¿Dónde quedaron los votos de quienes respaldaron a… pic.twitter.com/3UKRWzRB7m
Esto representa una diferencia de 2.3 millones de votos, comentó la exmilitante del Centro Democrático, y recordó que tres candidatos, que sumaron 6.3 millones de votos en la primera vuelta, le dieron en su momento el respaldo a Bolsonaro.
Por lo mismo, Cabal sostuvo que no es entendible cómo estos votos, de acuerdo con ella, no se vieron reflejados en la segunda vuelta. “Se esfumaron, no aparecen, no existen”, apuntó.
“Conclusión: Lula da Silva crece más de 20% en contravía de todo pronóstico, más de 10.3 millones de votos, mientras que Bolsonaro apenas subió 3.6 millones”, añadió.
Cabal cerró el video diciendo: “Lamentable, sospechoso y muy peligroso para la democracia de América Latina”.
En otra publicación, que también hizo en su cuenta de X, la excongresista volvió a hablar del tema, publicó una imagen con lo que ella mencionó en el video y aseguró que se necesita de una explicación sobre cómo se dio esta gran subida del candidato de la izquierda, que finalmente ganó los comicios.
Y acá lo sospechoso🤔: Flávio ganó la primera vuelta con 2,2 millones de votos de ventaja. Para la segunda, Lula sumó 10,3 millones de votos adicionales y Flávio apenas 3,7 millones. Así, Lula terminó ganando por 4,4 millones.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 26, 2026
¿Dónde y cómo se produjo semejante vuelco? Brasil… pic.twitter.com/f5ump6qh80
“¿Dónde y cómo se produjo semejante vuelco? Brasil merece explicaciones con datos verificables. La transparencia electoral no se negocia", escribió.