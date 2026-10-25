“Quieren que en tres meses resuelva el desastre que heredé de cuatro años”: Abelardo De La Espriella a sectores del periodismo

El presidente Abelardo De La Espriella aprovechó la alocución que hizo este domingo, 25 de octubre, para enviarle un mensaje a sus detractores.

El mandatario aseguró que los colombianos deben comprender que él está en la Casa de Nariño para trabajar por todos los ciudadanos y no para complacer a quienes están en diferentes esferas del poder.

“Yo me debo a ustedes, queridos compatriotas. Yo no llegué a la Presidencia para agradarles a los mismos de siempre. Ni a los medios de comunicación, a los grandes grupos de interés ni a los dinosaurios de la política tradicional”.

El mandatario fue enfático en que desde el 7 de agosto, fecha en que tomó posesión, su misión es cumplir todo lo que prometió y trabajar para solucionar los problemas que dejó Gustavo Petro.

“Llegué para servirle al pueblo colombiano, mi compromiso es con ustedes y nada más”, indicó.

Agregó: “No me mortifican los ataques de la izquierda radical, ni de mis odiadores. Todos ellos son los mismos que durante cuatro años guardaron silencio frente al desastre que significó el gobierno de Gustavo Petro y que hoy pretenden cuestionar cada decisión de mi Gobierno y sin importar el beneficio para los colombianos”.

El presidente dijo que la situación es tal que ya ha detectado que no quieren reconocer lo bueno que se ha hecho en este corto tiempo: “Mis detractores quieren que en tres meses resuelva el desastre que heredé después de cuatro años de improvisación, corrupción e improvisación”.

Les dijo a los colombianos que está trabajando 20 horas al día para solucionar todo “el desastre” que dejó el gobierno Petro y que tiene la certeza de que nadie quiere que las soluciones sigan tardando.

“Creen que gobernar es disfrutar de los privilegios del poder; yo no vine a eso. No me preocupan las críticas de ciertos sectores del periodismo. Ellos viven divorciados de las necesidades del pueblo”, enfatizó.

El presidente dijo que sus críticos actuales son los mismos que, durante la campaña presidencial, afirmaron que no tenía ninguna opción de llegar a la Casa de Nariño. Según manifestó, esto demuestra que no están entendiendo a los colombianos.

Finalmente, manifestó que, a pesar de las críticas que recibe de algunos sectores de los medios de comunicación y de la izquierda, seguirá trabajando por la ciudadanía y tiene la certeza de que sacará al país de la crisis en la que quedó por cuenta de la administración pasada.