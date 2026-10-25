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Clásico entre Nacional y Medellín sacude la cima de Liga BetPlay: tabla actualizada con nuevo clasificado

Remontada de los dirigidos por Lucas González para hacerse con el clásico vs. DIM. Los verdes toman la cima del FPC.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de octubre de 2026 a las 8:21 p. m.
Clásico paisa entre Nacional y Medellín se vistió de verde en el Atanasio.
Clásico paisa entre Nacional y Medellín se vistió de verde en el Atanasio. Foto: Colprensa

Atlético Nacional retomó la cima de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2026-II después de ganarle este domingo, 25 de octubre, a Independiente Medellín, el clásico paisa jugado en el Atanasio Girardot.

A pesar de que el poderoso se adelantó en la primera mitad con gol de Alfonso Simarra, en la parte complementaria Edwin Cardona y Andrés Sarmiento le dieron vuelta al compromiso.

Dicho triunfo catapultó a los verdolagas a la primera casilla, donde suman 32 puntos, garantizan su clasificación y superan al América de Cali, que un día antes tomó el primer lugar de manera provisional.

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