Atlético Nacional retomó la cima de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2026-II después de ganarle este domingo, 25 de octubre, a Independiente Medellín, el clásico paisa jugado en el Atanasio Girardot.

A pesar de que el poderoso se adelantó en la primera mitad con gol de Alfonso Simarra, en la parte complementaria Edwin Cardona y Andrés Sarmiento le dieron vuelta al compromiso.

Dicho triunfo catapultó a los verdolagas a la primera casilla, donde suman 32 puntos, garantizan su clasificación y superan al América de Cali, que un día antes tomó el primer lugar de manera provisional.

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