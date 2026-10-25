El reconocido presentador y empresario de la televisión colombiana, Jorge Barón, volvió a referirse públicamente a uno de los momentos más delicados de su vida.

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Durante una reciente entrevista en el programa Bravíssimo, el conductor de El Show de las Estrellas relató las complicaciones médicas que enfrentó en el pasado, debido a una alergia a la anestesia y la vivencia de carácter personal y espiritual que, según sostiene, transformó su visión de la vida y de su trabajo con las comunidades.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el propio comunicador, también en el pódcast Hola, Gente, la emergencia ocurrió años atrás tras sufrir un quebranto de salud inicial en Estados Unidos.

Posteriormente, al acudir a la Clínica Marly en Bogotá, para la realización de una punción hepática, su organismo reaccionó desfavorablemente al anestésico administrado.

“Me llevaron pues a la sala de cirugía, me pusieron la anestesia, etcétera, y resulté alérgico a la anestesia en ese momento”, recordó Barón durante la entrevista.

Según su testimonio, el cuadro derivó en una complicación severa en la que, de acuerdo con la información que le habrían transmitido posteriormente los profesionales médicos a él y a su esposa y su madre, permaneció por breves segundos sin signos vitales.

“Dicen las autoridades de la clínica que yo morí por unos segundos”, afirmó el presentador.

Más allá de la urgencia, Barón ha reiterado en sus entrevistas la experiencia que afirma haber experimentado de manera consciente mientras se encontraba inconsciente. Según describió, sintió el desplazamiento por un túnel e identificó la presencia de una figura religiosa a la que asoció con la Virgen.

“Yo sí sentí pues todo ese tema del túnel y todas esas cosas y vi a la Virgen”, expresó.

En la conversación, el comunicador señaló que percibió un mensaje en el que se le indicaba que debía regresar para cumplir una tarea específica.

“Sí, la Luz me habló. Me dijo que yo tenía que regresar, porque tenía una misión en la Tierra”, detalló.

A raíz de esta vivencia, Jorge Barón explicó que reorientó sus prioridades profesionales y personales, enfocándose en la creación de contenidos de alto impacto social y en el acercamiento a los sectores populares de Colombia.

De acuerdo con su testimonio, ese episodio influyó de manera directa en el desarrollo de proyectos como la fiesta de los hogares colombianos y la descentralización de El Show de las Estrellas, iniciativa con la que recorrió cientos de municipios del país.

“Esa es una cosa que me ronda en la cabeza y que además me apliqué a trabajar para la comunidad”, afirmó el comunicador, al vincular dicho momento con el deseo de llevar entretenimiento, solidaridad y espacios de integración a distintas regiones olvidadas del territorio nacional.

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Jorge Barón cuenta con una carrera de más de 50 años, el Show de las Estrellas, fue transmitido por primera vez el 24 de mayo de 1969, se consolidó con el tiempo como una vitrina para artistas locales e internacionales, destacándose por sus producciones masivas al aire libre y frases tradicionales como “la patadita de la buena suerte” o “agüita para mi gente”.

En marzo de 2022, Guinness World Records le otorgó el reconocimiento oficial por la trayectoria más larga como presentador de un mismo programa musical de televisión, distinción que ratificó su posición dentro de la historia de los medios televisivos en el país.