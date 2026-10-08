Jorge Barón sorprendió con un tutorial para “robar una tienda” en ‘GTA V’: así explicó cada paso

Jorge Barón llamó la atención con un video en el que explica, con tono humorístico, cómo asaltar un establecimiento dentro de Grand Theft Auto V (GTA V), uno de los videojuegos más conocidos del mundo.

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La publicación presenta una faceta poco habitual del reconocido presentador colombiano, quien convirtió una actividad del juego en un tutorial con instrucciones y expresiones particulares.

El paso a paso de Jorge Barón para robar en GTA V

En el video, Jorge Barón plantea una serie de pasos que comienzan con la preparación del personaje antes de entrar a una tienda. Su explicación utiliza expresiones que contrastan con la seriedad con la que suele presentarse un tutorial convencional.

“Paso 1, irás a tu AmmuNation más cercano y comprarás o mejorarás tu herramienta de trabajo”, dice el presentador. Ammu-Nation es una tienda ficticia del videojuego en la que los jugadores pueden adquirir armas y otros elementos relacionados con el combate.

Después, Barón propone elegir el vehículo para llegar al establecimiento. “Paso 2, escoge tu vehículo preferido con el que quieras llegar a la tienda. Paso 3, saca tu herramienta de trabajo preferida e ingresa a la tienda”, continúa.

El tono humorístico se hace más evidente cuando llega el momento de pedir el dinero de la caja registradora. “Paso 4, pídele amablemente al vendedor que te dé todo el dinero del cajero; si no hace caso, le hacemos unas cosquillitas”, afirma.

La expresión contrasta con la situación que describe, pues se refiere a intimidar al personaje que atiende el negocio dentro del juego.

El cierre del particular tutorial

La explicación termina con una última instrucción para completar el asalto virtual. “Paso 5, recoge el dinero y disfrútalo de la mejor manera”, señala Jorge Barón.

Grand Theft Auto V permite recorrer un mundo abierto y participar en diferentes actividades con personajes ficticios. Los robos a establecimientos forman parte de las situaciones que pueden presentarse durante las partidas.

Jorge Barón cerró su tutorial de 'GTA V' con una frase que provocó comentarios humorísticos entre los usuarios. Foto: @jorgebarontv / Rockstar Games

El tutorial muestra una faceta poco habitual de Jorge Barón, quien durante décadas ha estado asociado con la televisión colombiana. La publicación también ha dado pie a comentarios en tono de humor por parte de los usuarios, para quienes resulta inesperado verlo explicar cómo robar una tienda dentro de un videojuego. Este tipo de contenido lo acerca a escenarios distintos de los que suelen relacionarse con su trayectoria y muestra una faceta diferente del reconocido presentador.