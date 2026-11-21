La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los temas centrales del debate tecnológico, no solo por los avances que promete, sino también por las preguntas que plantea sobre el papel de las personas en un mundo cada vez más automatizado. En medio de esta discusión, el Cambridge Dictionary eligió una palabra que llamó la atención de Bill Gates: human (humano), como su Palabra del Año 2026.

Bill Gates advierte sobre un cambio que podría transformar para siempre el mundo laboral

“El Cambridge Dictionary acaba de elegir “human” como su Palabra del Año, comentó Gates.

Bill Gates destaca el potencial de la IA, pero pide mantener a las personas en el centro

El empresario y cofundador de Microsoft aprovechó el anuncio para compartir una reflexión sobre los alcances de esta tecnología y la importancia de que su desarrollo tenga como prioridad el bienestar de la sociedad.

“Creo que la IA tiene el potencial de curar enfermedades, mejorar la educación y dar a las personas más tiempo para dedicarlo a las cosas que más importan”, expresó Gates al referirse a las posibilidades que ofrece esta herramienta.

Gates explicó cómo la IA podría ayudar a las personas a recuperar tiempo para otras actividades. Foto: @BillGates

Sin embargo, el empresario también señaló que sus beneficios no dependen únicamente de los avances tecnológicos, sino de las decisiones que se tomen sobre su utilización.

“Pero necesitamos tomar decisiones deliberadas sobre cómo encaja en nuestras vidas, incluyendo dónde queremos que las personas sigan siendo el centro”, agregó.

Bill Gates plantea cómo debería medirse el éxito de la IA

La reflexión del empresario también dejó una postura sobre el criterio que debería orientar el crecimiento de esta tecnología. Para Gates, su valor no tendría que establecerse únicamente por su capacidad para realizar tareas o desarrollar nuevas funciones, sino por los cambios positivos que pueda generar en la vida cotidiana.

“La medida del éxito de la IA debería ser cuánto mejora las vidas, así que no se me ocurre una mejor elección para este momento”, afirmó al respaldar la decisión del Cambridge Dictionary.

El empresario relacionó la elección del Cambridge Dictionary con el impacto que debería tener la inteligencia artificial en la vida de las personas. Foto: @BillGates

La palabra human hace referencia a las cualidades, los defectos y los sentimientos propios de las personas, en contraste con los animales, los dioses o las máquinas, según la definición del diccionario.

Con esta elección, la institución recoge una discusión que ha ganado fuerza a medida que la inteligencia artificial comienza a ocupar espacios que antes dependían exclusivamente de las capacidades humanas.