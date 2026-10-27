Bill Gates anticipa una transformación “radical” por la inteligencia artificial: esto podría pasar en unos años

Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que la inteligencia artificial (IA) podría superar a los seres humanos en numerosas capacidades intelectuales y laborales, lo que transformaría la manera de trabajar y el papel de las personas en la sociedad.

Durante una conversación con The Observer, el empresario planteó que el avance de estas tecnologías también obligará a reflexionar sobre el propósito de la vida humana.

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Para Gates, uno de los principales desafíos no será únicamente la posible pérdida de empleos, sino comprender qué lugar ocuparán las personas cuando las máquinas puedan resolver problemas y realizar tareas que actualmente requieren capacidades humanas. Este escenario podría cambiar la productividad y el aporte de cada individuo.

En sus declaraciones, el empresario consideró que, en los próximos 20 años, la inteligencia artificial podría aventajar a las personas en áreas como las matemáticas, las simulaciones biológicas y el diseño de ingeniería.

Como ejemplo de la rapidez de esta transformación, recordó su trayectoria en la programación, una actividad a la que se dedicó desde los 13 años. Según su perspectiva, los sistemas actuales están cambiando profundamente.

A los avances se suma el desarrollo de robots humanoides. Foto: LinkedIn Brett Adcock

A estos avances se suma el desarrollo de robots humanoides, que podrían asumir diferentes labores físicas y ampliar el alcance de la automatización.

Ante este panorama, Gates planteó una cuestión que va más allá del empleo: cómo encontrar un propósito y definir el papel de los seres humanos en una sociedad donde las máquinas podrían encargarse de una parte cada vez mayor de las actividades cotidianas.

Bill Gates propuso que, incluso cuando la inteligencia artificial pueda realizar determinadas tareas, algunas funciones se mantengan en manos humanas. Además, planteó evaluar impuestos sobre el uso de la IA y los robots para financiar programas de protección social y capacitación laboral dirigidos a quienes necesiten cambiar de profesión.

El desarrollo de enfermedades mortales y las armas biológicas figuran entre los riesgos de la IA. Foto: Getty Images for Gates Archive

“Los humanos estamos creando un nuevo tipo de inteligencia que, al eludir las limitaciones biológicas, superará lo que la cognición humana ha logrado sin inteligencia artificial”, señaló el empresario.

Otra de sus preocupaciones está relacionada con la seguridad. El empresario advirtió que el avance de estas tecnologías podría facilitar ciberataques y usos bioterroristas. También señaló que el aumento de sus capacidades representa un desafío para mantenerlas bajo control, especialmente si la tecnología avanza más rápido que los mecanismos de supervisión.

Frente a estos riesgos, Gates defendió la necesidad de que los gobiernos establezcan normas y supervisen el desarrollo de los sistemas de IA. El propósito, según este planteamiento, no sería frenar la innovación, sino prevenir posibles daños, establecer responsabilidades y garantizar que existan mecanismos para responder ante nuevas amenazas.