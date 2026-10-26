Bill Gates advierte sobre un “periodo convulso” por la inteligencia artificial: cambiaría el mundo en los próximos 20 años

Bill Gates mantiene una visión optimista sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial a largo plazo, pues considera que esta tecnología podría generar una mayor abundancia y mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población.

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Durante su participación en el pódcast Decoder, el magnate también manifestó inquietud por los desafíos que surgirán mientras la sociedad se adapta a estos avances.

El cofundador de Microsoft advirtió sobre las dificultades que podría generar este proceso de transformación durante las próximas dos décadas. En ese periodo, el desarrollo de la IA podría ampliar las diferencias entre distintos sectores de la sociedad y provocar una etapa de cambios.

En los últimos años, Gates insistió en la necesidad de prestar atención tanto a los riesgos como a las oportunidades de esta tecnología, especialmente por sus posibles efectos en el mercado laboral. Aunque reconoce su potencial para impulsar el progreso, también expresó preocupación por la falta de preparación frente a las transformaciones que podría provocar en el empleo y en la organización de la sociedad.

El magnate también manifestó inquietud por los desafíos que surgirán mientras la sociedad se adapta a estos avances. Foto: AFP

En conversación con Nilay Patel, editor jefe de The Verge, Bill Gates profundizó en sus perspectivas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y sus efectos en la sociedad. Durante el encuentro, el empresario compartió varias reflexiones sobre las oportunidades y los desafíos que representa esta tecnología.

Gates considera que la IA podría transformar positivamente la vida de las personas a largo plazo. Según su previsión, si el desarrollo tecnológico mantiene el ritmo actual, la humanidad podría entrar en una “era de abundancia” dentro de los próximos 20 años, con beneficios que alcanzarían a una gran parte de la población.

“Si no decidimos reducir drásticamente el ritmo o detenernos, tendremos robots capaces de construir casas, cultivar alimentos y realizar intervenciones quirúrgicas. Y ninguna de las cosas que el trabajo humano aporta a la economía será necesaria para la mayoría de los bienes y servicios”, señaló el empresario.

Gates considera que la IA podría transformar positivamente la vida de las personas a largo plazo. Foto: Getty Images

Además, el empresario estadounidense se refirió al debate sobre la posibilidad de suspender temporalmente el desarrollo de la inteligencia artificial para establecer controles y garantizar su seguridad. Esta propuesta ha sido respaldada por figuras de distintos ámbitos, entre ellas el senador Bernie Sanders y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quienes han expresado preocupaciones sobre los desafíos que plantea esta tecnología.

Para Gates, el interrogante principal no radica únicamente en si la IA permitirá alcanzar una era de abundancia, sino en cómo administrar sus beneficios y evitar que su avance escape al control humano. En este sentido, considera fundamental analizar las medidas necesarias para garantizar que el desarrollo tecnológico se mantenga bajo supervisión.

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“La humanidad, en esa era de verdadera abundancia, tendrá que encontrar una forma de organizarse y de tener un propósito, y esperemos que siga teniendo el control”, agregó el magnate durante la entrevista.

20 años de “periodo convulso”

A diferencia de otras figuras públicas que advierten sobre escenarios extremos relacionados con la inteligencia artificial, Bill Gates mantiene una postura más optimista sobre sus efectos a largo plazo. Aunque reconoce los riesgos de que la automatización provoque la desaparición de millones de empleos, no comparte necesariamente las previsiones más pesimistas sobre las consecuencias de esta tecnología para la humanidad.

Bill Gates ha planteado que no todas las profesiones quedarán en riesgo ante el avance de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Sin embargo, el cofundador de Microsoft también expresó su preocupación por las repercusiones de la IA en el mercado laboral, especialmente durante el periodo de transición hacia un desarrollo más avanzado. Según sus estimaciones, esta etapa podría extenderse durante dos décadas, un tiempo en el que trabajadores y empresas tendrían que adaptarse a los cambios tecnológicos y a sus posibles efectos sobre el empleo.

“Incluso en el mejor de los casos en cuanto a cómo gestionemos la IA, este va a ser un periodo tan convulso como cualquier otro que haya habido en la historia de la humanidad”, precisó el tecnólogo y filántropo.

Finalmente, agregó que: “Mi gran preocupación es este periodo de transición de 20 años, en el que habrá ganadores y perdedores y se producirán muchas disrupciones, y tenemos que superarlo para llegar a ese periodo de abundancia”.