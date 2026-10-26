El iPhone Duo de Apple presentaría fallas en la pantalla: usuarios reportan posibles daños en el dispositivo

Con la llegada al mercado del primer celular plegable de Apple, el iPhone Duo, han comenzado a surgir quejas relacionadas con algunas de sus características. Entre los inconvenientes reportados se encuentran posibles fallas en la bisagra, que habrían provocado grietas en la pantalla de algunos dispositivos tras escucharse un crujido al momento de abrirlos.

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De acuerdo con el portal especializado MacRumors, la mayoría de los daños reportados en la pantalla interna del iPhone Duo se concentran en la zona de la bisagra. Entre las fallas descritas aparecen líneas luminosas que atraviesan horizontalmente el centro del panel y otra marca que sigue el pliegue vertical del dispositivo.

Además de los casos registrados en unidades de exhibición del iPhone Duo en China, donde se ha detectado el mismo inconveniente en la pantalla interna, usuarios de EE. UU. y Australia también han reportado fallas similares en redes sociales durante los últimos dos días.

El comportamiento de la pantalla del iPhone Duo habría sido reportado por varios usuarios. Foto: Getty Images

Uno de los usuarios afectados relató en Reddit que, después de seis horas de uso y de haber abierto el iPhone Duo menos de 20 veces, escuchó un crujido mientras le mostraba el dispositivo a un amigo. Al revisar el teléfono, descubrió que la pantalla se había agrietado a lo largo del pliegue vertical. Posteriormente, acudió a una tienda Apple, donde le reemplazaron el equipo dañado.

Hasta el momento, Apple no ha emitido una declaración oficial sobre estos inconvenientes, aunque ha reemplazado algunos de los dispositivos afectados.

Por su parte, Zack Nelson, creador del canal de YouTube JerryRigEverything, detectó que el polvo podía ingresar en la bisagra del teléfono, pese a que cuenta con certificación IP68.

El muy esperado iPhone Duo llega en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el director ejecutivo John Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre. Foto: Fotogramas Youtube @Apple / Apple Event — September 9

Entretanto, la comunidad de autorreparación iFixit planteó posibles explicaciones sobre las fallas en la pantalla y los daños en la bisagra. Según sus hipótesis, la compleja estructura de este mecanismo podría provocar que una de sus piezas no se repliegue correctamente en determinadas ocasiones.

Además, el dispositivo incorpora un cable flexible en forma de acordeón que pasa por esa zona, cerca del borde de la batería. La presión acumulada en ese punto podría explicar el crujido que algunos usuarios aseguran haber escuchado antes de descubrir los daños en la pantalla.