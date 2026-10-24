Elon Musk describe las transformaciones que viviría la humanidad en cinco años: “Seremos testigos de cambios gigantescos”

El empresario Elon Musk puso sobre la mesa un escenario de profundas transformaciones para los próximos años. Sus declaraciones abarcan desde el avance de la inteligencia artificial hasta la expansión de los robots humanoides y el crecimiento de la economía mundial.

Elon Musk plantea qué pasará con el dinero cuando la inteligencia artificial haga casi todo

En su visión, el periodo que conduce a 2031 podría marcar un cambio importante en la manera en que las personas viven y en cómo se produce la riqueza.

La inteligencia digital frente a la capacidad humana

Una de las afirmaciones más llamativas de Musk tiene que ver con el alcance que podría alcanzar la inteligencia artificial. El empresario considera que su desarrollo podría superar la capacidad intelectual de toda la humanidad en un plazo relativamente corto.

“Dentro de 5 años —digamos, para 2031—, creo que la inteligencia digital superará la suma de toda la inteligencia humana”, afirmó Musk.

Elon Musk



The remaining time is at most 3 years.



During this period, it's still possible to make money through "human labor."



But after that,



Most jobs that have been paid salaries until now

will become automated. The business of earning money will end.



The "meaning of… https://t.co/xUTFksPJjt pic.twitter.com/zZOr3t6giU — Radha Tripathi (@Radha_AI) October 22, 2026

La expresión inteligencia digital hace referencia a las capacidades de los sistemas informáticos para procesar información y resolver tareas. La afirmación de Musk plantea un escenario en el que esas capacidades superarían, en conjunto, las de las personas.

Millones de robots humanoides en el horizonte

Musk también se refirió a la presencia que podrían alcanzar los robots con apariencia y movimientos similares a los de las personas. Según el empresario, su número podría crecer de forma considerable durante el mismo periodo.

“Es probable que, en esos 5 años, haya al menos 100 millones de robots humanoides; tal vez hasta mil millones”, aseguró Musk.

Estos equipos están diseñados para realizar tareas físicas y podrían utilizarse en actividades industriales y otros trabajos. Sin embargo, la cifra mencionada por el empresario corresponde a su estimación sobre el futuro, no a una cantidad confirmada.

Una economía que podría duplicar su tamaño

El tercer punto de sus declaraciones está relacionado con la producción económica. Musk considera que el desarrollo tecnológico podría acelerar la fabricación de bienes y la prestación de servicios, con efectos sobre el tamaño de la economía mundial.

“Me atrevería a predecir que, en un plazo de 5 a 7 años, la economía tendrá probablemente el doble de su tamaño actual”, sostuvo.

El empresario explicó su planteamiento al señalar que la producción crecería con tanta rapidez que los cambios podrían hacerse visibles en pocos años.

Elon Musk explicó por qué la producción económica podría cambiar a gran velocidad en los próximos años. Foto: Getty Images

“Esto se debe a que entraremos en una fase de duplicación: la producción económica crecerá a tal velocidad que, con un margen de unos pocos años, seremos testigos de cambios gigantescos”, afirmó Musk.

Sus declaraciones reúnen tres transformaciones que considera posibles hacia comienzos de la próxima década: una inteligencia digital con capacidades superiores a las humanas en conjunto, una expansión de los robots humanoides y un aumento acelerado de la actividad económica.

Estas afirmaciones describen la perspectiva del empresario sobre el rumbo de la tecnología. Su cumplimiento dependerá de cómo evolucionen estas herramientas y de los cambios que realmente logren impulsar en la producción y la sociedad.