Resultado ganador de la Lotería de Bogotá: Número del premio mayor de este jueves 22 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 22 de octubre el sorteo 2869, que entrega un premio mayor de 12.000 millones. Los jugadores podrán consultar el número ganador y la serie una vez se conozca el resultado oficial.

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¿Cuál es el número ganador de la Lotería de Bogotá del 22 de octubre?

El sorteo 2869 de la Lotería de Bogotá programado para este jueves 22 de octubre de 2026, a las 11:15 p. m. El resultado del premio mayor fue:

Número ganador: 9392

9392 Serie: 449

El premio mayor asciende a 12.000 millones. Además, el plan de premios contempla diferentes categorías de premios secos, con los que los participantes pueden ganar otras sumas de dinero.

¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería de Bogotá?

Para el sorteo 2869, la Lotería de Bogotá contempla las siguientes categorías de premios:

Premio mayor: $12.000 millones.

Un premio seco de $1.000 millones.

Dos premios secos de $500 millones.

Tres premios secos de $200 millones.

Seis premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $20 millones.

Treinta premios secos de $10 millones.

Los participantes deben verificar el número, la serie y las condiciones correspondientes a cada categoría para comprobar si su billete o fracción resulta ganador.

Estos fueron los últimos números ganadores de la Lotería de Bogotá

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los resultados de los tres sorteos anteriores:

Sorteo 2868, jueves 15 de octubre de 2026: número 4486, serie 335.

número 4486, serie 335. Sorteo 2867, jueves 8 de octubre de 2026: número 7281, serie 138.

número 7281, serie 138. Sorteo 2866, jueves 1 de octubre de 2026: número 8523, serie 165.

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos los jueves a las 11:15 p. m. Los resultados oficiales permiten a los jugadores comprobar si sus números y series coinciden con las combinaciones ganadoras.