¿Le apostó al Chontico? Consulte los resultados de Día y Noche de este jueves, 22 de octubre

Este jueves, 22 de octubre de 2026, los jugadores en Colombia estuvieron pendientes de los resultados de los sorteos del Chontico Día y Chontico Noche, con el objetivo de conocer las cifras ganadoras y comprobar sus apuestas.

El número ganador de esta edición fue el 2976, resultado que los participantes consultaron para verificar si sus billetes coincidían con la combinación premiada.

Por otro lado, los jugadores también estuvieron atentos al resultado de La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta ocasión correspondió al número 6.

Resultado de Chontico Día - 22 de octubre

Premio mayor: 2976 - 6

Tres últimos: 976.

Dos últimos: 76.

Cifra completa: 2976.

La Quinta: 6.

Resultado de Chontico Noche - 22 de octubre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 23 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

21 de octubre de 2026: 0542 . La Quinta: 7 .

. La Quinta: . 20 de octubre de 2026: 0164. La Quinta: 0.

La Quinta: 19 de septiembre de 2026: 3263. La Quinta: 2.

Chontico Noche