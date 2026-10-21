El Sinuano Día y Noche: se revelaron los números ganadores de los sorteos de hoy, miércoles 21 de octubre

Miles de apostadores en Colombia siguieron este miércoles 21 de octubre los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos sorteos de chance que se realizan diariamente y que mantienen la expectativa de quienes buscan acertar los números ganadores.

¿Fue ganador del premio? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

El juego cuenta con dos oportunidades de participación durante la jornada, una en el sorteo diurno y otra en la edición nocturna. Los resultados oficiales son divulgados después de cada sorteo a través de los canales autorizados, permitiendo a los jugadores comprobar sus apuestas.

Resultados de El Sinuano del 21 de octubre

El Sinuano Día

Número ganador: 4625.

La Quinta: 9.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El próximo sorteo será el jueves 22 de octubre, a las 2:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es necesario comprobar que el billete o comprobante coincida con el número y, cuando aplique, la serie correspondiente al resultado oficial. Para solicitar el pago, el ganador debe acudir a uno de los puntos autorizados y presentar su documento de identidad junto con el comprobante original, que debe conservarse en buenas condiciones.

También es importante tener en cuenta los plazos establecidos para hacer efectivo el premio. Por esta razón, se recomienda guardar el tiquete hasta finalizar completamente el proceso de reclamación.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los resultados del 21 de octubre

La frecuencia de sus sorteos ha convertido a El Sinuano en una de las alternativas de chance que despiertan mayor interés entre los jugadores colombianos. La posibilidad de participar tanto en la jornada del día como en la noche permite consultar dos resultados en una misma fecha y mantener activa la expectativa de los participantes.