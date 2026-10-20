Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 20 de octubre de 2026

Este martes, 20 de octubre, se juegan las loterías del Huila y la Cruz Roja Colombiana, con las que miles de colombianos buscan hacerse millonarios. Estos dos juegos tradicionales rifan $2.000 y $10.000 millones, respectivamente.
Resultado de la Lotería del Huila hoy, 20 de octubre
La Lotería del Huila realizó su sorteo número 4778, cuyo premio mayor es de $2.000 millones.
- Número ganador: 8852
- Serie: 006
- Sorteo: 4778
- Premio mayor: $2.000 millones
Esta lotería también rifa varios premios secos, los cuales dan ganadores de $10 millones de pesos cada uno. En cuanto al premio mayor, estos son los resultados de esta lotería en los últimos sorteos:
- Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.
- Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el sorteo número 3176, correspondiente a este martes 13 de octubre de 2026.
- Número ganador: 8572
- Serie: 156
- Sorteo: 3176
- Premio mayor: $10.000 millones
A continuación, los últimos juegos de este sorteo:
- Martes 13 de octubre de 2026: Número 7623 de la serie 160.
- Martes 6 de octubre de 2026: Número 5884 de la serie 177.
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
- Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
- Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
- Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.