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Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 20 de octubre de 2026

Se jugaron los sorteos 4778 y 3176, respectivamente.

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Redacción Loterías
20 de octubre de 2026 a las 10:55 p. m.
Lotería de la Cruz Roja y del Huila 20 de octubre de 2026.
Lotería de la Cruz Roja y del Huila 20 de octubre de 2026. Foto: Getty Images, Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila

Este martes, 20 de octubre, se juegan las loterías del Huila y la Cruz Roja Colombiana, con las que miles de colombianos buscan hacerse millonarios. Estos dos juegos tradicionales rifan $2.000 y $10.000 millones, respectivamente.

El resultado del sorteo de este martes ya fue revelado tras la jornada del Super Astro Sol.
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Resultado de la Lotería del Huila hoy, 20 de octubre

La Lotería del Huila realizó su sorteo número 4778, cuyo premio mayor es de $2.000 millones.

  • Número ganador: 8852
  • Serie: 006
  • Sorteo: 4778
  • Premio mayor: $2.000 millones
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Esta lotería también rifa varios premios secos, los cuales dan ganadores de $10 millones de pesos cada uno. En cuanto al premio mayor, estos son los resultados de esta lotería en los últimos sorteos:

  • Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.
  • Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.
  • Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el sorteo número 3176, correspondiente a este martes 13 de octubre de 2026.

  • Número ganador: 8572
  • Serie: 156
  • Sorteo: 3176
  • Premio mayor: $10.000 millones
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A continuación, los últimos juegos de este sorteo:

  • Martes 13 de octubre de 2026: Número 7623 de la serie 160.
  • Martes 6 de octubre de 2026: Número 5884 de la serie 177.
  • Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
  • Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
  • Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
  • Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.