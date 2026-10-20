Loterías

Resultados del Baloto hoy: estos son los números ganadores del sorteo del 19 de octubre

Los jugadores esperan conocer las cifras que definirán a los ganadores de los dos acumulados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

20 de octubre de 2026 a las 6:28 a. m.
Los resultados del sorteo permitirán comprobar si algún tiquete coincide con las cifras ganadoras.
Los resultados del sorteo permitirán comprobar si algún tiquete coincide con las cifras ganadoras. Foto: Getty Images / Baloto

Este lunes 19 de octubre de 2026 se realiza el sorteo número 2724 del Baloto, cuyo acumulado llega a los 16.000 millones. Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de 3.400 millones.

Chontico Día y Noche
¿Fue ganador? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 19 de octubre de 2026

Los jugadores podrán consultar los resultados de ambas modalidades una vez se conozcan las cifras oficiales. Por ahora, los números ganadores del sorteo y las súper balotas están pendientes de confirmación.

Resultados del sorteo del Baloto del 19 de octubre de 2026

El sorteo 2724 del Baloto se juega este lunes con un acumulado de $16.000 millones. Estos son los datos que se deben consultar para conocer el resultado:

  • Número ganador: 09,19, 20, 25,28
  • Súper balota: 04

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 19 de octubre de 2026

Baloto Revancha es la modalidad adicional del juego y cuenta con un acumulado de 3.400 millones para este sorteo.

Estos son los datos correspondientes al resultado de la jornada:

  • Número ganador: 02,03,14,38,40
  • Súper balota: 13
Baloto realiza este 16 de septiembre un nuevo sorteo con millones de pesos acumulados.
Los apostadores podrán revisar los números y las súper balotas de ambas modalidades. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Baloto?

Antes del sorteo de este lunes, estos fueron los números ganadores de las tres jornadas anteriores del Baloto tradicional:

  • 17 de octubre de 2026: 06 - 09 - 12 - 26 - 29. Súper balota: 09.
  • 14 de octubre de 2026: 05 - 06 - 07 - 19 - 40. Súper balota: 03.
  • 12 de octubre de 2026: 08 - 13 - 25 - 33 - 41. Súper balota: 12.

En Baloto Revancha, los resultados de los tres sorteos anteriores fueron los siguientes:

  • 17 de octubre de 2026: 13 - 31 - 32 - 35 - 40. Súper balota: 08.
  • 14 de octubre de 2026: 21 - 23 - 28 - 30 - 34. Súper balota: 03.
  • 12 de octubre de 2026: 15 - 28 - 30 - 36 - 41. Súper balota: 16.