Este lunes 19 de octubre de 2026 se realiza el sorteo número 2724 del Baloto, cuyo acumulado llega a los 16.000 millones. Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de 3.400 millones.

¿Fue ganador? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 19 de octubre de 2026

Los jugadores podrán consultar los resultados de ambas modalidades una vez se conozcan las cifras oficiales. Por ahora, los números ganadores del sorteo y las súper balotas están pendientes de confirmación.

Resultados del sorteo del Baloto del 19 de octubre de 2026

El sorteo 2724 del Baloto se juega este lunes con un acumulado de $16.000 millones. Estos son los datos que se deben consultar para conocer el resultado:

Número ganador: 09,19, 20, 25,28

09,19, 20, 25,28 Súper balota: 04

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 19 de octubre de 2026

Baloto Revancha es la modalidad adicional del juego y cuenta con un acumulado de 3.400 millones para este sorteo.

Estos son los datos correspondientes al resultado de la jornada:

Número ganador: 02,03,14,38,40

02,03,14,38,40 Súper balota: 13

Los apostadores podrán revisar los números y las súper balotas de ambas modalidades. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Baloto?

Antes del sorteo de este lunes, estos fueron los números ganadores de las tres jornadas anteriores del Baloto tradicional:

17 de octubre de 2026: 06 - 09 - 12 - 26 - 29. Súper balota: 09.

06 - 09 - 12 - 26 - 29. Súper balota: 09. 14 de octubre de 2026: 05 - 06 - 07 - 19 - 40. Súper balota: 03.

05 - 06 - 07 - 19 - 40. Súper balota: 03. 12 de octubre de 2026: 08 - 13 - 25 - 33 - 41. Súper balota: 12.

En Baloto Revancha, los resultados de los tres sorteos anteriores fueron los siguientes:

17 de octubre de 2026: 13 - 31 - 32 - 35 - 40. Súper balota: 08.

13 - 31 - 32 - 35 - 40. Súper balota: 08. 14 de octubre de 2026: 21 - 23 - 28 - 30 - 34. Súper balota: 03.

21 - 23 - 28 - 30 - 34. Súper balota: 03. 12 de octubre de 2026: 15 - 28 - 30 - 36 - 41. Súper balota: 16.