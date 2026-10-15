Baloto hoy: consulte los números ganadores de este miércoles 14 de octubre

El sorteo 2722 del Baloto se realiza este miércoles 14 de octubre de 2026, con un acumulado de 15.200 millones en el juego tradicional y de 3.000 millones en la modalidad Revancha.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 14 de octubre de 2026

Resultados del sorteo del Baloto de este 14 de octubre de 2026

El sorteo 2722 del Baloto tiene un acumulado de 15.200 millones. Estos son los datos del resultado:

Número ganador: 05 06 07 19 40

05 06 07 19 40 Súper balota: 03

Resultados del Baloto Revancha de este miércoles

En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado llega a 3.000 millones. Estos son los datos correspondientes al sorteo del 14 de octubre:

Número ganador: 21 23 28 30 34

21 23 28 30 34 Súper balota: 03

Ya se conoce el resultado del Baloto jugado este miércoles 23 de septiembre. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los números de los últimos sorteos del Baloto?

Antes del sorteo de este miércoles, estos fueron los resultados de las tres jornadas anteriores del Baloto tradicional:

Lunes 12 de octubre de 2026: 08 - 13 - 25 - 33 - 41. Súper balota: 12.

08 - 13 - 25 - 33 - 41. Súper balota: 12. Sábado 10 de octubre de 2026: 15 - 18 - 24 - 25 - 42. Súper balota: 03.

15 - 18 - 24 - 25 - 42. Súper balota: 03. Miércoles 7 de octubre de 2026: 05 - 17 - 19 - 27 - 39. Súper balota: 08.

En Baloto Revancha, los números de los tres sorteos anteriores fueron:

Lunes 12 de octubre de 2026: 15 - 28 - 30 - 36 - 41. Súper balota: 16.

15 - 28 - 30 - 36 - 41. Súper balota: 16. Sábado 10 de octubre de 2026: 02 - 10 - 11 - 20 - 42. Súper balota: 05.

02 - 10 - 11 - 20 - 42. Súper balota: 05. Miércoles 7 de octubre de 2026: 06 - 09 - 16 - 36 - 39. Súper balota: 04.