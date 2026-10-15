Once Caldas le patearía el tablero a Millonarios: inesperada decisión tras el partido aplazado

Revuelo en el fútbol profesional colombiano (FPC) luego del aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas que debía jugarse el pasado martes, 13 de octubre, pero que se aplazó por el mal estado de la grama de El Campín.

Definida la nueva fecha de Millonarios vs. Once Caldas: Dimayor confirmó la reprogramación

¿Once Caldas puede pedir los puntos contra Millonarios? Esto dice el reglamento y la Dimayor

La Dimayor ya anunció la reprogramación del partido Millonarios vs. Once Caldas: será el martes, 20 de octubre, a partir de las 8:30 p. m., en El Campín.

Sin embargo, este jueves, 15 de octubre, dos días después del aplazamiento del juego, surgió una información que cambia por completo el panorama.

“Once Caldas demandará el partido y pedirá los tres puntos”

El periodista Juan Felipe Cadavid, por medio de su cuenta de X, entregó la información: “Le acaban de informar a Millonarios que Once Caldas demandará el partido y pedirá los tres puntos. En desarrollo”.

ATENCIÓN... Le acaban de informar a Millonarios, que Once Caldas demandará el partido y pedirá los 3 puntos. En desarrollo @lafm — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) October 15, 2026

Esta posibilidad venía tomando fuerza entre la prensa y los aficionados, y estaría cerca de volverse oficial. A priori, un apartado del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) arroparía al Once Caldas.

Dicho Código Único Disciplinario, en su artículo 83, habla de las “infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia”. En uno de los casos, menciona:

“Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro”.

En este caso particular, ante el mal estado de la grama en El Campín tras las recientes acciones de Sencia y como Millonarios ejerce allí de local, Once Caldas podría hacer uso del apartado a su favor.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻 La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre @MillosFCoficial y @oncecaldas A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente. 👉 https://t.co/5edbdLU3iB — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

Posterior a la información de Juan Felipe Cadavid, ni Millonarios ni Once Caldas se han pronunciado o han hecho oficial la determinación.

Lo que sí es oficial en las redes del elenco embajador es que el partido quedó oficialmente reprogramado.

🎟️Ⓜ️ Información importante | Millonarios FC vs. Once Caldas https://t.co/pHth2vCRaV — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 14, 2026

Se espera una comunicación oficial por parte de alguno de los entes involucrados, pues, a partir de la información del periodista referenciado, restan cinco días para que Millonarios y Once Caldas jueguen en Bogotá.