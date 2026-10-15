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Once Caldas le patearía el tablero a Millonarios: inesperada decisión tras el partido aplazado

Un reconocido periodista deportivo informó la postura que tomaría Once Caldas tras el partido aplazado con Millonarios.

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Redacción Deportes
15 de octubre de 2026 a las 2:00 p. m.
Partido entre Millonarios y Once Caldas tendría un revés: el Blanco Blanco demandaría.
Partido entre Millonarios y Once Caldas tendría un revés: el Blanco Blanco demandaría. Foto: Colprensa / Diseño: SEMANA.COM

Revuelo en el fútbol profesional colombiano (FPC) luego del aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas que debía jugarse el pasado martes, 13 de octubre, pero que se aplazó por el mal estado de la grama de El Campín.

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La Dimayor ya anunció la reprogramación del partido Millonarios vs. Once Caldas: será el martes, 20 de octubre, a partir de las 8:30 p. m., en El Campín.

Sin embargo, este jueves, 15 de octubre, dos días después del aplazamiento del juego, surgió una información que cambia por completo el panorama.

“Once Caldas demandará el partido y pedirá los tres puntos”

El periodista Juan Felipe Cadavid, por medio de su cuenta de X, entregó la información: “Le acaban de informar a Millonarios que Once Caldas demandará el partido y pedirá los tres puntos. En desarrollo”.

Esta posibilidad venía tomando fuerza entre la prensa y los aficionados, y estaría cerca de volverse oficial. A priori, un apartado del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) arroparía al Once Caldas.

Dicho Código Único Disciplinario, en su artículo 83, habla de las “infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia”. En uno de los casos, menciona:

  • “Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro”.

En este caso particular, ante el mal estado de la grama en El Campín tras las recientes acciones de Sencia y como Millonarios ejerce allí de local, Once Caldas podría hacer uso del apartado a su favor.

Posterior a la información de Juan Felipe Cadavid, ni Millonarios ni Once Caldas se han pronunciado o han hecho oficial la determinación.

Lo que sí es oficial en las redes del elenco embajador es que el partido quedó oficialmente reprogramado.

Se espera una comunicación oficial por parte de alguno de los entes involucrados, pues, a partir de la información del periodista referenciado, restan cinco días para que Millonarios y Once Caldas jueguen en Bogotá.