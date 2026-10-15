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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 15 de octubre de 2026

Estos los resultados de ambas ediciones en el día de hoy.

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Redacción Loterías
15 de octubre de 2026 a las 1:09 p. m.
Resultados hoy de Chontico Día y Noche.
Resultados hoy de Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 15 de octubre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El sorteo 8584 dejó como número ganador el 1574, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 4.

Resultado de Chontico Día - 15 de octubre

Premio mayor: 2931 - 8.

  • Tres últimos: 931.
  • Dos últimos: 31.
  • Cifra completa: 2931.
  • La Quinta: 8.
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Resultado de Chontico Noche - 15 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 16 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 14 de octubre de 2026: 8568. La Quinta: 4.
  • 13 de octubre de 2026: 6604. La Quinta: 3.
  • 12 de octubre de 2026: 8448. La Quinta: 0.

Chontico Noche

  • 14 de octubre de 2026: 9141. La Quinta: 2.
  • 13 de octubre de 2026: 2848. La Quinta: 8.
  • 12 de octubre de 2026: 6403. La Quinta: 0.