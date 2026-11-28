Los juegos de azar siguen siendo una de las alternativas que más llaman la atención de quienes prueban suerte a diario en Colombia. Este sábado 28 de noviembre se realizaron nuevos sorteos de las loterías El Dorado y La Caribeña, cuyos resultados son esperados por los participantes que buscan acertar los números ganadores.

Lotería Antioqueñita: resultado de este sábado, 28 de noviembre de 2026

A lo largo de la jornada se llevaron a cabo diferentes ediciones de estos juegos, por lo que los apostadores pueden consultar las cifras que dejó cada sorteo y comprobar si alguno de sus números coincide con los resultados oficiales.

Resultados de El Dorado y La Caribeña

El Dorado realizó sus dos sorteos habituales, uno en la mañana y otro en la tarde. Estos fueron los números ganadores de cada edición:

El Dorado Mañana: 7878 - 9.

El Dorado Tarde: XXXX - X.

Por su parte, La Caribeña llevó a cabo sus sorteos programados para la jornada.

La Caribeña Tarde: pendiente.

La Caribeña Noche: XXXX-X.

Es importante revisar tanto el número como los datos correspondientes a cada sorteo para evitar confusiones al momento de comprobar una apuesta.

Asimismo, se recomienda conservar el comprobante de juego y consultar únicamente información publicada por fuentes autorizadas.